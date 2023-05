Radialista Hélio Macedo recebe Título de Cidadão Pernambucano na Alepe

A- A+

Em uma solenidade com a presença de amigos e familiares, na noite dessa quarta-feira(10), na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco – Alepe, uma lenda do rádio local e com mais de 50 anos no estado, o potiguar Hélio Macêdo passou a ser o mais novo cidadão pernambucano. A homenagem do o título honorífico de Cidadão Pernambucano, foi de autoria do deputado João Paulo Costa.

Hélio Macedo, natural do Rio Grande do Norte, se mudou para o Recife em fevereiro de 1970, e passou a fazer parte da equipe da Rádio Repórter do Recife. Ele acumula passagens por diversas rádios pernambucanas: Rádio Olinda, Rádio Tamandaré, Rádio Transamérica, Estação SAT, Rádio Jornal, Rádio Clube, Rádio Liberdade de Caruaru e Rádio Folha FM.

Entre os diversos trabalhos que realizou na carreira, dois eventos foram marcantes para Hélio. As coberturas in loco da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha pela Estação SAT, e principalmente os Jogos Olímpicos de 1988, Seul- Coreia do Sul, além de 54 campeonatos estaduais de futebol.

Aos 74 anos, Hélio Macêdo estava ativo na Rádio Clube, mas há 3 anos deu uma parada seguindo recomendações médicas. Emocionado com a homenagem, Hélio Macedo, que iniciou no rádio aos 17 anos, em Mossoró, disse que ficou estarrecido. “Jamais passou pela minha cabeça de receber um título de cidadão pernambucano. Me deixou realmente sem palavras. Estou muito satisfeito. Mais ainda de receber um título tão importante depois de 50 anos que moro aqui", disse Hélio.

Para o presidente da ACDP- Associação de Cronistas Desportivos de Pernambuco, André Luiz Cabral, que prestigiou o evento, “esta é uma homenagem merecida, para um homem que, durante todos esses anos em nosso estado, construiu uma carreira digna e muitos amigos, pelo seu caráter e profissionalismo, o que lhe garantiu em 1999 receber o prêmio de Bola de Ouro e benemérito da Federação Pernambucana de Futebol. Este é um reconhecimento que atinge também a crônica esportiva de Pernambuco".

Veja também

CULTURA Nesta sexta, o cantor Xangai, se apresenta no Projeto Seis e Meia