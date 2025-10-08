A- A+

CULTURA Rádio Folha celebra o Dia do Nordestino com cultura popular, poesia e repente Data reforça a importância das tradições e do legado de dupla de repentistas como Antônio Lisboa e Edmilson Ferreira

O Dia do Nordestino é comemorado em 8 de outubro, é uma homenagem à força, à criatividade e à riqueza cultural dos nove estados da região. A data foi escolhida em lembrança ao poeta cearense Patativa do Assaré, símbolo da sabedoria popular.

Para celebrar a data, a Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o poeta repentista Antônio Lisboa, ele destacou o compromisso do artista como cidadão na cultura popular.

Eu acho que o artista tem uma obrigação dele informar, dele informar bem, dele formar as pessoas. O artista que não forma as pessoas, ele não tá fazendo uma boa contribuição para pra nação onde ele vive.”

No Dia do Nordestino, o poeta e repentista Antônio Lisboa nos ajuda a celebrar a força da palavra, o talento dos artistas da terra e a identidade que une o povo nordestino com histórias e sons.

A dupla de repentistas Antônio Lisboa e Edmilson Ferreira é um dos nomes que mantêm viva a tradição do repente, arte do improviso que transforma o cotidiano em verso e a emoção em cantoria. Mais do que uma celebração, o 8 de outubro é um convite ao reconhecimento das lutas e conquistas de um povo que constrói diariamente sua identidade, marcada pela resistência e pelo orgulho de suas raízes.

