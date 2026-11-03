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CULTURA Raízes Culturais promove programação gratuita de arte, oficinas e atividades infantis Segunda edição do projeto será realizada nos dias 7 e 8 de novembro, no Villa Ninita, com exposições, artesanato, passeio guiado e atividades para todas as idades.

O bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, recebe, nos dias 7 e 8 de novembro, a segunda edição do projeto Raízes Culturais. Realizado pela Rio Ave, com curadoria artística e cultural da Casa Viva, o evento acontecerá no Villa Ninita, das 10h às 17h, com entrada gratuita e programação voltada para públicos de todas as idades.

A iniciativa busca aproximar o público da arte, da memória, da arquitetura e da história do bairro. Entre as atividades previstas estão a Mostra de Arte, Decoração e Artesanato, a exposição Artes do Poço, oficinas de técnicas manuais, contação de histórias e atividades infantis.

A exposição Artes do Poço contará com trabalhos dos artistas plásticos Pietro Severi e Clóvis Fázio, ambos moradores da região. A mostra também reunirá produções autorais de criadores locais, algumas disponíveis para aquisição.

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No sábado (7), a programação começa às 10h, com oficina de macramê para suporte de plantas, ministrada por Maria Helena. Às 14h, será realizada uma oficina de esmaltação em cerâmica, com Janaína Dutra. Já às 15h, as crianças poderão participar de uma contação de histórias conduzida por Ilana Ventura.

No domingo (8), o público poderá participar de um passeio guiado pela La Ursa Tours, a partir das 10h. O roteiro passará por ateliês de artistas locais e pelo antiquário Bonstempos Antique, apresentando aspectos da arquitetura, das transformações urbanas e das memórias do Poço da Panela.

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A programação do segundo dia também inclui oficina de pintura em aquarela, com Beto França, oficina de bolhas de sabão gigantes e bordado infantil, com a Corujices, além de uma atividade de bordado do Mapa de Pernambuco, conduzida por Isabela Melo, às 14h.

Segundo Vivian Lima, idealizadora da Casa Viva e curadora do projeto, a segunda edição reforça a relação entre a produção artística e a identidade cultural do Recife, valorizando os artistas, a história e a comunidade do bairro.

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As exposições e a mostra poderão ser visitadas gratuitamente durante os dois dias. As oficinas e o passeio guiado também são gratuitos, mas possuem vagas limitadas, com participação por ordem de chegada e sujeita à capacidade de cada atividade.

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