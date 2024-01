Rastreamento pulmonar pode identificar câncer no início

A- A+

O exame de rastreamento pulmonar é indicado para pessoas com alto risco, ou seja, homens e mulheres entre 50 a 80 anos com histórico de tabagismo, através do consumo de, pelo menos, 20 maços de cigarro por ano. A análise é um tipo de tomografia que utiliza pouca radiação, mas identifica lesões pulmonares que podem ser câncer.



O principal objetivo do exame é descobrir tumores em estágios iniciais da doença, que na grande maioria das vezes, são curáveis. Por isso, os indivíduos com essas características devem marcar seu exame com um médico especialista e verificar seu pulmão através do rastreamento.



Nos indivíduos que ainda fumam também é importante conversar com um médico e verificar a necessidade de fazer o exame. Além disso, vale ressaltar a importância de parar de fumar como prevenção e redução e significativamente do risco de morte por câncer de pulmão e por outras doenças provocadas pelo tabaco. Para falar mais sobre o assunto, Jota Ferreira, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou no Canal Saúde com o médico cirurgião torácico do Serviço de Cirurgia Torácica de Recife (Secitor), Adolpho Barros.

Médico Cirurgião Torácico, Adolpho Barros. Foto: Divulgação

O Médico Cirurgião Adolpho Barros explicou alguns detalhes sobre como é feito o exame de rastreamento pulmonar



“O rastreio de câncer de pulmão, é algo relativamente novo e bastante importante para o diagnóstico precoce e aumento da probabilidade de cura. O câncer de pulmão é o câncer mais letal do mundo, e é um dos mais comuns, ou seja, o rastreio geralmente é feito em pacientes de alto risco para câncer de pulmão que são pessoas de 50 a 80 anos de tabagismo ou extabagismo. Esse rastreio é feito por um exame chamado tomografia de tórax, sem contraste, com baixa dosagem, ou seja, com baixas doses de radiação. É um exame relativamente simples para ser feito e nos traz informações relevantes acerca de um possível câncer no início aumentando consideravelmente sua chance de cura"

O Médico Cirurgião Adolpho Barros também explicou sobre possíveis tratamentos caso se descubra um câncer de pulmão

“Quando nós detectamos o câncer de pulmão de uma forma mais precoce, temos uma maior chance de cura. A cirurgia vem dentro do hall de terapêutica, atualmente a terapia do tratamento do câncer de pulmão vem crescendo bastante, ve, sendo bem estudado e temos várias drogas disponíveis para tratar ou conter esse câncer de pulmão, atualmente com quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, drogas com terapia alvo e a cirurgia. Quanto mais precoce a gente descobre esse câncer no pulmão maior chance de cura e o tratamento envolve essa multidisciplinaridade de tratamentos que pode ser cirurgia, quimioterapia, radioterapia, entre outras coisas”





