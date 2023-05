A- A+

CANAL SAÚDE Reabilitação adequada pós UTI auxilia na qualidade de vida dos pacientes "Quanto mais próxima a família estiver do paciente, melhor", afirma especialista

Após uma longa passagem pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sequelas podem comprometer a independência e autonomia dos indivíduos para atividades básicas da vida diária, como tomar banho, comer ou escovar os dentes. Quanto mais cedo o paciente é estimulado em um programa de reabilitação adequado, maiores as chances de reduzir sua dependência e minimizar a extensão de sequelas. Esclarecendo o assunto, Jota Batista, apresentador da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o médico intensivista Arthur Faria, no Canal Saúde desta segunda-feira (15).

Segundo o médico, além de sequelas físicas, pessoas há muito tempo em UTIs podem desenvolver transtornos psicológicos.

“O paciente sai do internamento prolongado com mais ansiedade, com distúrbio de sono. Então, o cuidado de maneira estruturada e começando o mais cedo possível, consegue reabilitar mais fácil”, afirmou.

Arthur Faria, médico intensivista

É importante, também, que o tratamento seja feito de maneira cooperativa com os diversos profissionais da saúde trabalhando em prol do bem-estar e melhora dos pacientes, de acordo com Arthur Faria.

“Tem que ter os profissionais, cada um fazendo a sua função, mas de maneira integrada. Então, deve ter o fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, o enfermeiro, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um médico, e todo mundo tem que se conversar, para que o paciente seja o principal ponto de convergência”, declarou.

Ele também explicou, durante a entrevista, o papel da família para uma pessoa internada numa unidade de tratamento intensivo.

“Quanto mais próxima a família estiver do paciente, melhor. Inclusive, durante todo o internamento. O paciente se sente mais seguro ao lado de um familiar querido. Tem-se bem documentado que quanto mais distante um estiver do outro nesse período, mais ansiedade há para os dois lados: pelo receio de perder um ente querido, pela insegurança, pelas frustrações que podem ser causadas”, relatou o médico.



