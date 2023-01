Reabilitação oral: como cuidar da saúde dos dentes na velhice

A- A+

Com o avanço da idade e os efeitos cumulativos de problemas bucais, é comum que os idosos desenvolvam doenças periodontais, que ocasionam a perda dentária, o que pode gerar insegurança e o afastamento social. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 41% das pessoas com mais de 60 anos já perderam todos os dentes, mas, graças aos avanços no mercado odontológico, é possível para as pessoas da terceira idade voltarem a sorrir sem preocupações. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou com a especialista em endodontia e reabilitação oral, Joseane Vaz, no Canal Saúde desta quarta-feira (25), veiculado pela Rádio Folha 96,7 FM.



A profissional de saúde começou a entrevista refletindo acerca da conjuntura atual dos idosos.



Esse dado do IBGE é muito preocupante, apesar de que a comunidade idosa cresce a cada ano porque os cuidados com o idoso são bem maiores atualmente”, afirmou.

A especialista explicou que idosos devem ir periodicamente ao dentista porque têm a saúde muito mais vulnerável. Portanto, a saúde oral deve ser tratada como prioridade, já que um problema bucal pode se tornar um problema sistêmico.



O idoso deve ir ao dentista de 6 em 6 meses e o profissional deve avaliá-lo da mesma forma que avalia uma pessoa jovem: se existe algum problema a nível de mucosa, se ele está escovando a língua, se a prótese que ele tem na cavidade oral está bem adaptada ou tem algum trauma; observar se os dentes remanescentes têm alguma doença periodontal…”, orientou a especialista.

