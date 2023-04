Reabilitação precoce aumenta chance de redução de sequelas e dependência após AVC

A- A+

A atuação com brevidade é determinante no tratamento agudo dentro do hospital e tem impacto significativo na Reabilitação Pós AVC, já que quanto mais precoce for o início da reabilitação, maior a chance de reduzir as sequelas e dependência do paciente, além de melhorar a qualidade de vida. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, apresentador da Rádio Folha FM 96,7, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (24), com a neurologista Renata Azevedo.

A médica explicou que existe um período muito importante para tratar lesões neurológicas.

Todas as lesões neurológicas tendem a ter uma natureza definitiva. Se não tver um tratamento certo e precoce, deixam sequelas. Mas mesmo assim, depois da injúria inicial, tem uma ‘janela de ouro’, que são os primeiros 90 dias após um AVC, que é o momento onde se tem os maiores ganhos do paciente. Esses três primeiros meses são cruciais para estimular o que a gente chama de neuroplasticidade”, afirmou. Escreva a legenda aqui

Renata Azevedo também estabeleceu relação entre idade e AVC.

O cérebro jovem tem uma capacidade maior de recuperação. O cérebro idoso tem, além da dificuldade de circulação sanguínea da lesão, o efeito normal do envelhecimento. Então esse caminho da plasticidade, muitas vezes, não se é capaz de obtê-lo”

A neurologista relatou, ainda, o que pode tornar um AVC pior para uma pessoa.

O que vai determinar a gravidade de uma lesão neurológica e suas sequelas é a localização desse AVC e seu tamanho. AVCs extensos, principalmente os que comprometem todo um hemisfério do cérebro, são piores e a capacidade de recuperação é menor”

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.

https://open.spotify.com/episode/3P3TDN2YA3CZVH85sMj95a

Veja também

CONEXÃO CAFÉ Lifestyle do Café: a influência no estilo dos Coffee Lovers