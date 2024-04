A- A+

CANAL SAÚDE Reabilitação vestibular: a fisioterapia para labirintite Você por acaso já ouviu falar em reabilitação vestibular? Ela nada mais é do que um programa baseado em exercícios fisioterápicos, que visam melhorar o equilíbrio do paciente e reduzir diversos problemas relacionados à tontura e em especial, labirintite

Elaborados por fisioterapeutas vestibulares, esses exercícios têm mostrado bastante eficácia no controle de sintomas associados ao ouvido interno como, por exemplo, vertigem, distúrbios visuais, náuseas e/ou vômitos, redução da concentração e até mesmo fadiga.



No mais, como estes fatores costumam comprometer, e muito, a qualidade de vida de uma pessoa, interferindo em diferentes aspectos desta (especialmente o social). E para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a Fisioterapeuta Érica Feitosa que falou mais sobre a fisioterapia vestibular e sobre inflamações no ouvido



“Quando a gente fala sobre reabilitação vestibular, muita gente pensa logo no vestibular para entrar na faculdade, mas não é esse, inclusive esse nome vem do vestíbulo que é uma é região do ouvido interno que onde acontece alguma inflamação, popularmente conhecida como a labirintite que pode ser uma inflamação nesse canal auditivo que tá lá no ouvido interno. Hoje em dia acabou que ficou popular a labirintite, mas na verdade não é necessariamente inflamação, às vezes acontece de alguns cristais que temos no labirinto saem do lugar, e aí isso faz com que a pessoa fique tonta, esses cristais servem para dar o equilíbrio ao nosso corpo, sabe quando você percebe que o elevador está subindo, então isso é o cristal e esses cristais que estão lá dentro do vestíbulo, lá dentro do ouvido interno é que vão te dizer que você tá subindo e descendo, essa sensação quando você se levanta por exemplo, são esses cristais que enviam para o cérebro o comando de que você tá levantando ou sentado.”



A especialista explicou como funciona a fisioterapia vestibular nos pacientes



“ É comum que o paciente quando começa a sentir os sintomas vá ao médico, ele costuma passar algum remédio, o que é bem comum e alguns médicos ainda sugerem a reabilitação vestibular. Se o paciente não quiser ir ao médico também não tem problema porque você pode direto ou consultório de um fisioterapeuta especializado em reabilitação vestibular, para que ele faça uma avaliação minuciosa e a gente faz alguns testes no próprio consultório como os testes clínicos que vão identificar qual é a causa dessa tontura, pode ser em relação aos cristais dentro do ouvido como eu falei anteriormente que a gente chama de VPPB que é uma doença com um nomezinho bem chatinho. Mas também pode ser alguma outra questão que pode ser relacionada neurologicamente, já que temos algumas doenças neurológicas que causam esse tipo de tontura. E aí a gente faz avaliação no consultório e no mesmo momento a gente já faz o tratamento.”



