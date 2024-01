A- A+

CARNAVAL Recife abre inscrições para Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência do Carnaval 2024 Inscrições começam nesta quarta-feira (3) e seguem até o dia 12 deste mês.

O Carnaval de 2024 já está se aproximando, e as incrições para o Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência do Carnaval do Recife tem início nesta quarta-feira (3), seguindo até o dia 12 de janeiro. Serão premiados o candidato e a candidata que obtiverem maior pontuação no conjunto geral.

A premiação, para cada integrante do reinado momesco, será de R$ 5 mil. O concurso acontece no dia 19 de janeiro, no Compaz Dom Helder Câmara, no bairro do Coque, às 14h.

Podem participar do concurso candidatos e candidatas a partir de 15 anos de idade. Aqueles, porém, que tiverem menos de 18 anos precisam ser representados pelos seus responsáveis legais. As inscrições acontecem através do email [email protected], nos dias úteis, informando nome completo, endereço, telefone para contato, email e comprovação da deficiência.

Nesta edição do concurso serão considerados os candidatos da área da deficiência visual com cegueira total ou com baixa visão.

Uma comissão julgadora, composta por um representante da Secretaria Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas, da Fundação de Cultura, da Secretaria de Turismo e Lazer, de uma Agremiação Carnavalesca do Recife e de um segmento da pessoa com deficiência, avaliará os inscritos em quesitos como alegria, simpatia, entusiasmo, carisma, ritmo, fantasia, adereços e frevo no pé.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3355-8645.

