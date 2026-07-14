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ESPETÁCULO Recife celebra a força da cantoria em tributo à obra de Vital Farias Espetáculo reúne Elomar, João Omar e João Farias no Teatro do Parque para destacar o legado de um dos maiores nomes da música brasileira e a tradição dos cantadores nordestinos

O espetáculo "Uma Cantoria para Vital", chega ao Teatro do Parque no dia 17 de julho, às 20h. A apresentação reúne Elomar, João Omar e João Farias em uma homenagem ao cantor, compositor e poeta paraibano Vital Farias, um dos grandes nomes da música brasileira. Integrante da Turnê Nacional – Circulação Nordeste, o projeto destaca a riqueza da cultura popular e o legado dos cantadores e violeiros. O espetáculo aproxima diferentes gerações por meio da poesia, da música e das narrativas do sertão.

Para falar sobre o espestáculo em homenagem ao poeta Vital Farias, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou João Omar, maestro, cantor, violonista, compositor e diretor musical do espetáculo. Ela fala sobre a importância de homenagear o legado de Vital Farias.



Vital era uma dessas grandes referências na música da cantoria. Para a gente foi uma perda muito grande e fazer essa homenagem a ele era praticamente inevitável, um sentimento natural de celebrar os nossos companheiros”, afirma João Omar.

Em Pernambuco, estado reconhecido pela tradição dos repentistas e da cantoria de improviso, a homenagem ganha um significado especial. A obra de Vital Farias sempre dialogou com essa herança cultural, marcada pela valorização da palavra, da viola e da identidade nordestina. Mais do que um show, a apresentação reafirma a importância da cantoria como patrimônio artístico e expressão da memória coletiva.



Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O encontro também evidencia a continuidade dessa tradição e a força da cantoria, mantendo viva uma das manifestações mais representativas da cultura do Nordeste.

SERVIÇO

Uma Cantoria para Vital - A Celebração da Obra de Vital Farias | RECIFE-PE | Circulação Nordeste

TEATRO DO PARQUE

Rua do Hospício, 81 – Boa Vista

Recife – PE

Sexta 17 de julho às 20H

INGRESSOS DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA SYMPLA

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