A- A+

CULTURA Recife celebra Dia Internacional da Dança com apresentações e debates gratuitos Neste domingo (28), tem apresentações de cinco grupos na Avenida Rio Branco, a partir das 15h. Na terça-feira (30), o encerramento do evento será no Teatro Apolo, às 19h30, com o debate sobre sustentabilidade da dança

Para marcar o Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, A Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura Cidade do Recife reúne artistas e grupos locais, de diferentes vertentes e estéticas, entre grupos mais jovens e antigos representantes da cena recifense, para celebrar a dança na teoria e na prática.



Neste domingo (28), a dança toma conta do Recife Antigo. A partir das 15h, a Avenida Rio Branco será palco para apresentações itinerantes de cinco grupos, que contemplam da dança de salão e de rua aos balés clássico e popular: o Balé Popular do Recife, a Uno Cia de Danças, o Studio de Danças e o Grupo Ara Agontimé, além da batalha de danças urbanas All Styles, com apresentação do Rap de Afoitas, abrindo alas para o protagonismo de vozes e corpos femininos.



As atividades encerram na terça-feira (30), com um debate sobre Sustentabilidade da Dança, promovendo o encontro das perspectivas de grandes nomes da dança recifense, como Mônica Lira, diretora do Grupo Experimental e representante do Movimento Dança Recife, que está completando 20 anos de luta e mobilização pela dança do Recife. Completando a mesa, temos ainda Diogo Lins, Rensch Reiva e a mediação de Marcela Aragão. A conversa será no Teatro Apolo, a partir das 19h30, com acesso gratuito.

Na última sexta-feira (26), início do evento, foi realizada a oficina Estratégias para Composição Coreográfica na Dança Popular, ministrada pelo bailarino Daniel Silva, para um grupo formado por pessoas que compõem a rica cena da dança no bairro do Ibura. A a capacitação aconteceu na Associação Asa Branca, no Ibura, ao lado da UPA da Lagoa.



Veja também

IMUNIZAÇÃO Vacinação contra febre aftosa em Pernambuco termina nesta terça-feira (30)