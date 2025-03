A- A+

FESTIVAL Recife encerra festividades de 488 anos com música Festival de Jazz e Orquestra Bravo são as atrações deste fim de semana

A Prefeitura do Recife encerra festividades de aniversário de 488 com Festival de Jazz e Orquestra Bravo neste último fim de semana de março. O Cais da Alfândega, no sábado (29), será palco da 2ª edição do Festival de Jazz que trará nomes internacionais e, no domingo (30), Marco Zero recebe apresentação da Orquestra Bravo.

Nesta quinta-feira (27) , a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM e Leo Vila Nova, repórter da Folha de Pernambuco, conversaram com o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus e o com o músico Diego Figueiredo, de São Paulo, uma das atrações desta 2ª edição do Festival do Jazz que reúne artistas de renome nacional e internacional. O evento é promovido pela Prefeitura do Recife através da Secretaria de Turismo e Lazer.

“Acredito que não poderíamos encerrar as comemorações do aniversário do Recife em melhor estilo privilegiando a arte, a cultura e a música. Tivemos no último domingo um Marco Zero lotado para assistir o espetáculo do Boi Voador e não tenho dúvida que, com atrações tão significativas, também teremos sucesso de público no Cais da Alfândega, no sábado, e novamente no Marco Zero, no domingo”, enfatizou o secretário.

Na programação do Festival de Jazz do Recife, no sábado (29), grandes nomes como Quinteto Violado (PE), Victor Biglione (RJ), Lo Steele (EUA), Chuchito Valdés (CUB), Diego Figueiredo (SP), Paula Lima (SP), Max de Castro (SP), Chico Oliveira (SP), Waleson Queiros (PE), Carlos Malta (RJ), Prado Brothers Band, Mobille Jazz Band (PE), além de Detonautas que junto com o Maracatu Nação Erê (PE), farão um tributo a Chico Science.

Diego Figueiredo

Diego Figueiredo foi indicado ao Grammy Awards em 2020 como arranjador. Com 30 álbuns lançados, realizou shows em mais de 60 países e fez colaborações com Quincy Jones, George Benson, Gilberto Gil, Belchior, Toquinho, João Bosco entre outros. Músico premiado em 2005 e 2007 pelo Montreux Jazz Festival como um dos 3 maiores guitarristas do mundo e por cinco anos consecutivos está entre os 20 artistas mais tocados nas rádios de Jazz nos EUA. No Recife, o músico se apresenta pela primeira vez, como atração principal, e traz em seu show o pianista cubano Chuchito Valdés e o músico Chico Oliveira.

No domingo (30), o espetáculo da Orquestra Bravo pretende encantar o público que tradicionalmente já visita o Bairro do Recife aos domingos. O maestro Dierson Torres, que elaborou os arranjos musicais do espetáculo, trará para o público peças que ajudam a democratizar o acesso à boa música como o Hino do Recife, de Nelson Ferreira; Glória ao Egito da Ópera “Aida”, de G. Verd; Concerto de Varsóvia, de R. Addinsell; Ave Maria Sertaneja, de Luiz Gonzaga; Voltei Recife, de Luiz Bandeira, entre outras.

Cais da Alfândega

No Cais do Alfândega Poderão ser encontradas a alta gastronomia assinada por chefes como Rapha Vasconcelos e a Feira de Economia Criativa Crabolando com diversas peças de artesanato disponíveis das 15h às 23h. Outra novidade desta edição do festival é a possibilidade de assistir aos shows a partir do Rio Capibaribe e ver a cidade por outro ângulo, através do Programa Olha Recife, que sairá às 19h do Catamaran. A duração do passeio será de 1h30.

