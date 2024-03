Recife Open entra na sua etapa final

A- A+

O Recife Open, torneio da categoria Futures da Internacional Tennis Federation - ITF, chega ao seu fim neste domingo, marcando mais uma etapa importante no circuito mundial de tênis. Com premiações de US$ 25 mil, o torneio não só proporciona uma competição acirrada, mas também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de jovens talentos e na promoção do esporte em nível internacional. Realizado no Prime Tennis Academy, na Imbiribeira, com entrada gratuita e apoio da Prefeitura do Recife, o evento reúne tenistas de diversos países.

Nesta reta final do torneio, o público tem a oportunidade de presenciar momentos de alto nível técnico e emocionantes disputas em quadra. Dois brasileiros, Mateus Alves e Eduardo Ribeiro, avançaram para as semifinais, garantindo a torcida local e despertando ainda mais a paixão pelo esporte entre os espectadores. Mateus Alves, cabeça de chave número 4 do torneio, está determinado a conquistar mais um título em sua carreira e enfrentará um desafio de peso contra o cazaque Dmitry Popko. Enquanto isso, Eduardo Ribeiro, que já teve o gosto da vitória na capital pernambucana em 2022, busca mais uma vez chegar à final e acrescentar mais um troféu à sua coleção. Sua vitória emocionante no tiebreak do terceiro set contra o compatriota João Menezes demonstra a sua determinação e habilidade no saibro das quadras da Prime Tennis Academy.

Apesar da eliminação de Daniel Dutra da Silva nas quartas de final, o torneio de duplas ainda reserva emoções para os fãs do esporte. A presença de brasileiros, como Luis Britto, Paulo Saraiva e Daniel Dutra da Silva, nas semifinais das duplas, juntamente com seus parceiros estrangeiros, promete jogos emocionantes e disputados até o último ponto.

Promovido pela Federação Internacional de Tênis, o Recife Open faz parte do Circuito Banco BRB / Engie de Tênis Profissional com apoio da Confederação Brasileira de Tênis e Federação Pernambucana de Tênis e patrocínio local da Claro e Secretaria de Esportes da Prefeitura da Cidade do Recife. A realização é da ORGBrasil e Tampa Entretenimento.



LOCAL: Prime Tennis Academy, Rua Gonçalves de Magalhães, 745. Imbiribeira.

