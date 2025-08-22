A- A+

RELIGIÃO Recife realiza a 1ª Marcha para Exú e reafirma a luta contra o racismo religioso Com o lema "Exú não é o diabo", o ato celebra as tradições afro-brasileiras e denuncia o racismo religioso, reunindo povos de terreiro, artistas e lideranças espirituais

O Marco Zero no Recife Antigo será palco da "1ª Marcha para Exú", no próximo domingo (24), um ato histórico que pretende combater a intolerância religiosa e valorizar as tradições afro-brasileiras. Com o lema “Exú não é o diabo”, a manifestação reúne povos de terreiro, artistas, militantes culturais e a sociedade civil em defesa do respeito à diversidade de crenças.

Nesta sexta-feira (22), a âncora da Rádio Folha 96.7 FM, Simone Ventura, entrevistou Renato Fonseca, juremeiro e idealizador Primeira Marcha para Exú, ele fala sobre, a marcha e diz que esse momento é um ato político e simbólico:

“Quando dizemos que Exú não é o diabo, estamos reafirmando nossa fé e defendendo o respeito às religiões de matriz africana, tão atacadas pelo preconceito. Essa marcha é também um grito político contra a intolerância religiosa.”

Multiartista e comunicador Maxuell Lobato e o Jurameiro Renato Fonseca

Exú é orixá do panteão iorubá e também cultuado em tradições como Umbanda, Jurema e Quimbanda, sendo guardião da comunicação, dos caminhos e da vitalidade. Muitas vezes injustamente associado ao mal por visões preconceituosas, sua imagem é símbolo de resistência e ancestralidade.

A marcha celebra a data em que terreiros reverenciam essa entidade, exaltando sua força e importância. Além da caminhada, o evento contará com apresentações musicais, danças, cânticos e a presença de bonecos gigantes. Lideranças religiosas — ialorixás, babalorixás, juremeiros e quimbandeiros — reforçarão que fé também é cultura e existência. O ato marca um passo importante contra o racismo religioso no Brasil.

SERVIÇO

1ª Marcha para Exú Recife

Domingo, 24 de agosto

Concentração: 12h

Local: Marco Zero – Recife Antigo

Dress code: preto e vermelho

Traga sua fé, sua força e suas simbologias

Contra a intolerância religiosa, reafirmamos: Exú não é o diabo!

Mais informações: Maxwell Lobato – (81) 9.9902-9896

Mídias Sociais: @macumbaordinaria | @mare_das_almas | @leninejuremeiro

