TEATRO INFANTIL Recife recebe pela primeira vez o espetáculo infantil "Bluey" O espetáculo terá sessão única no Teatro Boa Vista, no próximo domingo (21). Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 40

Pela primeira vez na capital Recife, a peça infantil Bluey faz apresentação única neste domingo (21). A montagem que ganhou adaptação da série, sucesso em todo Brasil, é cheio de encantos e entretenimento para toda família. A sessão única começa às 16h, no palco do Teatro Boa Vista, no bairro da Boa Vista. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e já estão à venda: https://www.sympla.com.br/evento/bluey-no-teatro-em-recife/2345238?referrer=linkme.bio

Repleta de magia e diversão, a apresentação conta a curiosa história de uma família de cachorros da raça boiadeiro-australiano que vivem na Austrália. O enredo gira em torno da protagonista de seis anos de idade, a cachorrinha Bluey. O pai, Bandit; a mãe Chilli e irmã menor, Bingo, também estão envolvidos na produção da Zoom Eventos.

"A capital pernambucana não poderia ficar de fora da tour que está rodando o país com o espetáculo da Bluey nos palcos de teatros de todo Brasil. As famílias irão se divertir e interagir com a família da Bluey, que juntos passam por diversas aventuras com lições sobre amizade, companheirismo e educação”, garante o diretor do espetáculo, Rostan Barros. Ele adianta que Bluey é livre para todos os públicos e dura aproximadamente 1 hora. No elenco, nomes como Anderson Dantas, Mateus Ramos, Vinicíus Dias e Weydson Matheus.

Cena da peça infantil "Bluey"/ Foto: Vinícius Dias



SERVIÇO:

Peça “Recife recebe pela primeira vez o espetáculo infantil “Bluey"

Quando: domingo (21), às 16h

Onde: Teatro Boa Vista: Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista - Recife

Ingressos: R$ 40 (meia), R$ 50 mais 1kg de alimento (social) e R$ 80 (inteira)

Onde comprar: https://www.sympla.com.br/evento/bluey-no-teatro-em-recife/2345238?referrer=linkme.bio

Mais informações: (81) 99611-3915

