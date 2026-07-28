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SEMINÁRIO

Recife recebe seminário dedicado aos ensinamentos do apóstolo Paulo

Evento promovido pela Associação Caminho do Bem reunirá estudiosos para um dia de palestras e reflexões sobre a Carta aos Coríntios

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 Dra Sílvia Campos, Médica dermatologista e vice-presidente da Associação Caminho do Bem Dra Sílvia Campos, Médica dermatologista e vice-presidente da Associação Caminho do Bem - Foto: Emerson Costa

A Associação Caminho do Bem promove, no dia 29 de agosto, em Recife, o seminário "As Cartas de Paulo", que terá como tema central a Carta aos Coríntios. O encontro será realizado das 8h às 18h, no Centro de Eventos MV Empresarial, na Imbiribeira, reunindo participantes para um dia de estudos, reflexões e palestras sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo.

 

Para falar sobre o seminário, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Dra Sílvia Campos, Médica dermatologista e vice-presidente da Associação Caminho do Bem, que destaca o poder transformador de doar o próprio tempo em benefício do próximo.

 

Eu sempre digo para os nossos colegas médicos: nós estamos dentro dos nossos consultórios, mas tirar uma vez por mês para ir fazer a caridade e atender essas pessoas faz uma diferença danada na nossa vida”, afirma a Dra. Silvia Campos.

 

A programação contará com a participação de Victor Hugo, de Minas Gerais, na abertura, além das palestras de Saulo César, de Brasília, Gustavo Silveira, também de Minas Gerais, e Jorge Elarrat, de Rondônia. O evento é realizado pela Associação Caminho do Bem, em parceria com o Grupo Espírita Maria Dolores.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A Associação Caminho do Bem é uma organização sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, através de ações nas áreas de: Educação, Cultura e Saúde. A partir de um grupo de amigos que observou a necessidade de ser resposta à uma crise econômica e social, através da criação e execução dos Programas Saúde Integral, Cárie Zero, Sonhe Grande, Caravanas e Amor ao Próximo.

 

Serviço

Evento: Seminário As Cartas de Paulo
Tema central: Carta aos Coríntios

Data: 29 de agosto de 2026 (sábado)
Horário: Das 8h às 18h

Local: Centro de Eventos MV Empresarial
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 298, Imbiribeira, Recife (PE)

Investimento: R$ 65,00

Informações e inscrições: WhatsApp (81) 98206-6099

Doações via PIX: 234.256.6/00001-10

Instagram: @caminhodobemrecife

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