Recife sai do Estado de Alerta após fortes chuvas que causaram transtorno para moradores

O Centro de Operações do Recife (COP), da prefeitura, informou na tarde desta terça-feira (27), que com a melhora das condições meteorológicas, a cidade saiu do Estágio de Alerta e entrou no Estágio de Atenção às 10h40. Isso indica que ainda existem algumas ocorrências e alteração perceptível na rotina urbana causada por fatores climáticos.

Devido às fortes chuvas da noite dessa segunda e madrugada desta terça, houve deslizamento de uma barreira que provocou a queda de um muro, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.Já na rua União, em Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, uma pedra gigante deslizou e encostou em uma casa. Ninguém ficou ferido.



As aulas presenciais na rede municipal de ensino do Recife,que haviam sido suspensas, foram retomadas à tarde. A previsão de tempo indica possibilidade de chuvas fracas a moderadas no Recife nas próximas 12 horas. A situação é de médio risco para a população que, dependendo da localização, pode ter sua rotina impactada. As equipes municipais estão em ação para reverter a situação.



Nas últimas 24h, foram registradas chuvas que chegaram a 82,06 mm na estação pluviométrica do Alto do Mandu. O COP registrou 41 chamados para a Defesa Civil desde a meia noite da terça. Nenhuma com gravidade.



A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem o órgão em caso de necessidade.



Os abrigos ativados permanecem abertos. A relação completa e atualizada dos abrigos ativados, com endereços e localização no mapa, pode ser acessada no site da Ação Inverno.



