Recife se prepara para sediar o I Congresso Brasileiro de Práticas Neuropsicológicas (CONNEUROPSI)

A capital pernambucana se tornará o epicentro da neuropsicologia nos dias 7, 8 e 9 de março, com a realização do I Congresso Brasileiro de Práticas Neuropsicológicas (CONNEUROPSI). Organizado pelo Centro Pernambucano de Psicologia Aplicada (CEPPA) em colaboração com a Clincog Mais, o evento reunirá mais de 40 profissionais de diversas partes do Brasil e do exterior, estabelecendo-se como um ponto de convergência para o intercâmbio de conhecimentos e experiências na área.

Com o objetivo de enriquecer e fortalecer a prática neuropsicológica em território nacional, a psicóloga Jullyanna Cardoso, idealizadora do congresso, destaca a importância do evento: "Nosso propósito é estimular a produção científica e promover a formação de uma comunidade de profissionais cada vez mais capacitados e engajados com a neuropsicologia".

O congresso contará com a presença de renomados especialistas da neuropsicologia brasileira, incluindo Dra. Bruna Trevisan, Dra. Tatiana Mecca, Dra. Denise Arantes, Dr. Leopoldo Barbosa, Dra. Natalie Banaskiwitz, entre outros, que compartilharão suas experiências e contribuições para o avanço dessa área fundamental da psicologia.

O CONNEUROPSI visa proporcionar um ambiente de aprendizado colaborativo e troca de experiências entre os profissionais da neuropsicologia, consolidando-se como um evento de destaque no calendário acadêmico. As palestras, workshops e mesas-redondas abordarão diversos tópicos relevantes, contribuindo para o avanço e a disseminação do conhecimento nessa área crucial da psicologia.

O evento será realizado no Beach Class Convention by HÔM, localizado na Rua Maria Carolina, 661, em Boa Viagem. Para mais informações sobre inscrições e programação, visite:

