EVENTO Recife sedia 1º Fórum Nacional de Umbanda do Norte/Nordeste O Evento, em homenagem aos 115 anos da Umbanda no Brasil, acontece pela primeira vez em um Estado do Nordeste

Pela primeira vez, um Estado no Nordeste recebe um encontro para valorizar e difundir a Umbanda, fortalecer as lideranças nacionais, reconhecer o valor cultural da religião de matriz africana, garantir a fruição cultural da população local e de visitantes e promover a Cultura de Paz. Também é um encontro que propicia a troca de saberes, dando visibilidade à Umbanda e a necessidade do enfrentamento à intolerância religiosa. Tudo isso em um momento único, compartilhando, com a sociedade, os saberes ancestrais.

Nos dias 11 e 12 de Novembro, o Museu da Abolição, no bairro da Benfica, na capital Pernambucana, recebe o 1º Encontro do Fórum Nacional de Umbanda.

São dois dias intensos de atividades com feira gastronômica, exposição de artesanato e literatura, mesas de diálogo, palestras, lançamentos de livros e uma gira coletiva, ritual específico da Umbanda. A data de realização do fórum é simbólica e especial: no próximo dia 15 de Novembro, a Umbanda, como instituição religiosa, completa 115 anos. Foi nesta data, em 1908, o médium Zélio Fernandino de Moraes, anunciou a criação dela no Brasil.

Na abertura do 1º Fórum Nacional da Umbanda, no dia 11 de Novembro,o destaque, é a palestra de Pai Ronaldo Linares, de São Paulo, um dos mais importantes representantes da Umbanda no Brasil. Pai Ronaldo foi também um marco na radiofonia brasileira ao divulgar a Umbanda e o Candomblé por meio de programas radiofônicos no Estado de São Paulo. Em um deles, o Umbanda em Marcha, o pai de santo esteve na apresentação por 18 anos seguidos. Pai Ronaldo vai falar sobre “As Umbandas: a união e fortalecimento das infinitas vertentes”. Nos dois dias do evento, temas como a segurança nos terreiros, matriarcado,saúde mental nos terreiros, legalização desses espaços religiosos e o catolicismo na Umbanda,dentre outros, serão debatidos entre os pais e mães de santo.

A cantora Adriana B, mãe Adriana Bezerra, uma das organizadoras





O Fórum é formado por 18 lideranças,divididas em 8 Estados: Acre, Rio de Janeiro, Sergipe, Paraná, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Estão sendo esperados 30 dirigentes e 17 deles participam da programação oficial do evento.De Pernambuco,participam representantes religiosos de Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Vitória de Santo Antão e Olinda, mas há ainda os dirigentes de cidades como Curitiba(PR), Fortaleza e Ubajara (CE), Rio Branco (AC), Natal(RN), Rio de Janeiro(RJ), São Paulo e Indaiatuba (SP)



No primeiro dia, a programação começa às nove da manhã e segue até seis da noite. No segundo dia, a partir das duas da tarde até oito da noite. O evento é aberto ao público.

Sobre os 115 anos da Umbanda - Em 1908, Zélio Fernandino de Morais, nascido na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, sofreu uma paralisia nas pernas que nenhum médico, na época, conseguiu identificar a causa No dia seguinte, voltou a andar, de forma inexplicável. Um amigo da família sugeriu uma visita à Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, sediada em Niterói. No local, durante a sessão, espíritos de caboclos, ancestrais indígenas brasileiros, e de pretos velhos, ancestrais africanos,manifestaram-se. Zélio foi incorporado por uma entidade que pediu espaço para que os espíritos de negros e índios cumprirem sua missão. Caso a permissão não fosse dada, o espírito fundaria um novo culto na casa de Zélio Fernandino de Morais, que era médium e que anunciou, naquele momento, a fundação de uma nova religião no Brasil: a Umbanda.

Serviço:

Dias: 11 e 12 de Novembro

Local: Museu da Abolição

Rua Benfica, 1150 - Madalena

O evento gratuito, mas as inscrições para as palestras são realizadas pelo perfil @forumnacionaldeumbanda



