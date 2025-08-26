Ter, 26 de Agosto

RELIGIÃO

Recife sedia seminário espírita em apoio à ONG Caminho do Bem

Evento "As Cartas de Paulo Carta aos Coríntios" reúne palestrantes renomados e arrecada recursos para a nova sede da instituição

Vice Presidente da ONG Caminho do Bem, Silvia CamposVice Presidente da ONG Caminho do Bem, Silvia Campos - Foto: Felipe nascimento/Rádio Folha PE

Simone Ventura, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, recebeu, nesta terça-feira (26), Silvia Campos, Vice Presidente da ONG Caminho do Bem. Ela falou sobre o seminário "As Cartas de Paulo – Carta aos Coríntios".

 

Recife recebe no dia 30 de agosto o seminário espírita As Cartas de Paulo – Carta aos Coríntios, promovido pela ONG Caminho do Bem e pelo Grupo Maria Dolores. O encontro, que acontece no Centro de Eventos MV, na Imbiribeira, das 8h às 18h, reúne palestrantes de destaque no país, como Victor Hugo, de Minas Gerais, Severino Celestino, da Paraíba, e Álvaro Mordechai, de São Paulo.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

 


Além do caráter formativo, o seminário tem um objetivo solidário: arrecadar recursos para a construção da sede própria da Caminho do Bem, que há 13 anos oferece serviços gratuitos de saúde, educação e assistência social a famílias do Recife e do interior.


A comunidade espírita em Pernambuco é expressiva, com o maior percentual de adeptos no Nordeste, segundo o IBGE. A expectativa é de que o evento fortaleça o movimento, ao mesmo tempo em que impulsiona a continuidade de ações como reforço escolar, atendimentos médicos e odontológicos, e distribuição de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade.


O novo espaço, planejado para o bairro do Pina, prevê consultórios, salas de aula e oficinas profissionalizantes, ampliando a capacidade de atendimento da instituição. Informações: (81) 9.8206-6099.

