CIDADANIA Recife sedia seminário Internacional sobre Ouvidorias e Cidadania Evento reúne especialistas do Brasil e do exterior para debater o papel das ouvidorias na defesa dos direitos e na consolidação da democracia participativa

Está sendo realizado no Recife o 17º Seminário Nacional "Ouvidores & Ouvidorias" e o 7º Seminário Internacional “Ouvidores, Defensorías del Pueblo & Ombudsman”, reunindo especialistas, representantes de órgãos públicos, instituições internacionais e defensores dos direitos humanos.

O evento, que começou nesta quarta-feira (9) e vai até a sexta-feira (11) no Mar Hotel Conventions, no Recife, discute o papel estratégico das ouvidorias na promoção da cidadania e no fortalecimento da democracia participativa.

“No atual momento econômico, social e político mundial, as ouvidorias se apresentam como um instrumento fundamental para a participação da sociedade não só no controle das administrações, mas também no questionamento da ação política dos seus representantes eleitos”, afirma Petrônio Tavares, presidente do Instituto Brasileiro Pró-cidadania, entidade promotora do evento

Foto: Chico Bezerra

O seminário conta com a presença de palestrantes nacionais e internacionais como Cristovam Buarque, ex-Ministro da Educação e ex-Reitor da Universidade de Brasília, Amelia López, presidente do Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo e Dante Haro, coordenador da RIdDU – Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias.

Entre os temas abordados nas palestras estão “A Ouvidoria como instrumento de interlocução na sociedade”, “Interfaces das Ouvidorias no Brasil, na América Latina” e “Diversidade e Inclusão Social: o que a Ouvidoria tem a ver com isso?”.

