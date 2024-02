Recife vira a capital mundial do tênis a partir de domingo

A- A+

Tenistas de 12 nacionalidades participarão do Recife Open de Tênis que tem início no próximo domingo contando pontos para o ranking mundial e com premiação de U$ 25 mil. Atletas profissionais do Brasil, Alemanha, Argentina, Chile, Casaquistão, Colômbia, Estados Unidos, França, Paraguai, Tunísia, Uruguai e Peru disputarão as partidas no Prime Tennis Academy, na Imbiribeira, com entrada gratuita ao público e apoio da Prefeitura do Recife.

O torneio masculino reúne atletas profissionais e tem o aval da International Tennis Federations (ITF). Reconhecido internacionalmente, o Recife Open vai até o dia 10 de março e integra o circuito mundial desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento de jovens talentos. Pernambuco estará representado na competição por Wallace Oliveira e Rodrigo Lobo.

Rodrigo Lobo/ Arquivo pessoal

Número 1 no ranking estadual, Wallace começou sua jornada no mundo do tênis aos 12 anos como boleiro. Rapidamente se apaixonou pelo esporte. Aos 14 anos, ele decidiu dedicar-se inteiramente à sua paixão, desde então buscando incansavelmente se destacar nos campeonatos locais e nacionais, visando uma posição de destaque no ranking.

Hoje, aos 22 anos, coleciona prêmios. Seu mais recente triunfo, conquistando o título de campeão no último campeonato nacional realizado no Recife, solidificou sua posição como um dos principais talentos emergentes no cenário tenístico. “É o meu primeiro torneio internacional e uma oportunidade única para minha carreira como atleta profissional. Estou bastante animado”, comemora Wallace.

O tenista Rodrigo Lobo, 30 anos, é mais um pernambucano que está se preparando para participar do Recife Open. Ele tem uma história de superação no esporte. Começou a jogar tênis aos 10 anos e teve uma carreira promissora como juvenil, chegando a representar o Brasil em competições sul-americanas. Foi o pernambucano mais jovem a ganhar um torneio profissional e pontuou na ATP (ranking dos atletas profissionais) na categoria juvenil, além de ser número 1 do Brasil e um dos melhores da América do Sul na época. No entanto, uma lesão grave no braço o obrigou a interromper sua trajetória profissional aos 17 anos.

Após quase sete anos afastado das quadras, Rodrigo decidiu voltar a jogar tênis durante a pandemia. Ele começou a dar aulas e, aos poucos, retomou sua paixão pelo esporte. Mesmo enfrentando uma rotina agitada como professor (credenciado pela ATP e ITF), Rodrigo encontrou tempo para treinar e participar de torneios locais.

O Recife Open faz parte da categoria Futures da ITF que terá torneios similares em outras 99 cidades do mundo. É conhecido por ser uma plataforma para jogadores em ascensão demonstrarem seu potencial e adquirirem experiência no cenário competitivo internacional. A expectativa é que a competição atraia não apenas entusiastas do tênis, mas também aqueles interessados em presenciar o surgimento de novas estrelas do esporte. Praticamente todos os maiores jogadores do mundo passaram por torneios promovidos pela ITF, como, por exemplo, o espanhol Rafael Nadal.

Promovido pela Federação Internacional de Tênis, o Recife Open faz parte do Circuito Banco BRB / Engie de Tênis Profissional com apoio da Confederação Brasileira de Tênis e Federação Pernambucana de Tênis e patrocínio local da Claro e Secretaria de Esportes da Prefeitura da Cidade do Recife. A realização é da ORGBrasil e Tampa Entretenimento.

