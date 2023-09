A- A+

RESSOCIALIZAÇÃO Reeducandos de Caruaru iniciam cursos de graduação e pós-graduação no formato EAD Os 21 alunos foram selecionados a partir da nota do Enem

Cerca de 21 pessoas privadas de liberdade (PPLs), em cumprimento de pena na Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS), em Caruaru, no agreste do estado, iniciam cursos de graduação (17) e pós-graduação (04) no formato de Ensino à Distância (EAD). A iniciativa é realizada através da parceria entre a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), e a Faculdade Anhanguera. A aula inaugural foi realizada nesta quarta-feira (06/09), na unidade prisional, e a iniciação será de forma imediata.

“Não paramos de bater na tecla de que a educação e o trabalho são os principais pilares da ressocialização, eles abrem portas e mostram uma luz no final do túnel. A implementação destes cursos de ensino superior à distância é um grande passo para o retorno dessas pessoas à sociedade, com mais instrução e mais possibilidade de ingressar no mercado de trabalho”, pontuou o secretário executivo de Ressocialização, Paulo Paes.

Os alunos foram selecionados a partir da nota do Enem PPL. A faculdade doou cinco computadores que auxiliarão os reeducandos nos cursos oferecidos, que incluem administração, ciências contábeis, teologia, educação física, história, marketing digital e gestão ambiental, entre outros. “Entendemos que o papel da faculdade, além de levar educação, é de abrir portas para os mais variados públicos. Nosso objetivo é contribuir com o futuro deles, para que possam seguir suas vidas, favorecendo além deles e suas famílias a própria sociedade”, frisou a diretora da Faculdade Anhanguera de Caruaru, Janaina Bervian.

Para o diretor da PJPS, Romero Timóteo, que é policial penal e também educador, a iniciativa merece ser comemorada. “Estamos dando essa oportunidade única para que eles construam sua vida acadêmica, para que ao retornarem ao convívio social possam ter a oportunidade de mudar de vida efetivamente”, disse o gestor. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), o Presídio de Igarassu (PIG), também oferece aos PPLs cursos de ensino superior à distância.

A lei de remição de pena pelo estudo prevê a redução de um dia da pena a cada 12 horas de estudo, em atividades desempenhadas no ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior ou em cursos de requalificação. O reeducando William Pereira da Silva, 34 anos, comemorou a chegada dos cursos à unidade prisional. “Estamos muito felizes. É o fim de muita ansiedade e o começo de uma nova vida para cada um de nós que estamos aqui, com certeza”, disse.

Participaram, ainda, da solenidade, a juíza da 3ª Vara Regional de Execuções Penais, Dra. Lorena Victorasso; a defensora pública que atua na PJPS, Stephanie Fontinele; o coordenador do Escritório Social do CNJ e Tutor da Anhanguera, Paulo Augusto; o promotor de Justiça com atribuição na Promotoria de Execuções Penais em Caruaru, Fabiano Beltrão; e o presidente da OAB Seccional Caruaru, Fernando Júnior.

