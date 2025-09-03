A- A+

CANAL SAÚDE Relações de amizade e familiares auxiliam na saúde mental Especialista reforça que conexões com amigos e familiares, aliadas ao autocuidado e atenção às emoções, são essenciais para o bem-estar emocional

Neste mês de setembro é pontuada a Campanha do Setembro Amarelo com foco na preservação da vida e nas maneiras e possibilidades existentes para manter-se bem e com qualidade de vida, apesar da correria intensa do trabalho, família, pessoal e demais obrigações existentes.

Contar com pessoas de confiança, amigos e familiares, reforçar o autocuidado, principalmente com coisas que fazem bem, faz toda a diferença.

Nesta quarta-feira (03), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a neuropsicóloga Nathalia Lima. Ela falou sobre as amizades e a saúde mental.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

Dra. Natália Lima inicou a conversa destacando o aumento da valorização da saúde mental no pós-pandemia e alerta para sinais de isolamento

"A valorização da saúde mental ao longo desse meu período de experiência foi muito maior depois da pandemia. Isso se deve por um fator principal, que serve tanto para ajudar e manter essa saúde mental, como também é um fator de risco para você adoecer emocionalmente, que é o isolamento."

Neuropsicóloga Nathalia Lima/Foto: Divulgação

Natália Lima chama atenção para o papel das relações interpessoais como fator de proteção ou risco à saúde mental

"Sem sombra de dúvida, eu sempre brinco dizendo que família e amigos, relacionamentos de uma maneira geral são tanto fator de proteção que pode estar ajudando na sua saúde mental, mas também são fatores de riscos que podem acabar comprometendo a sua saúde mental."



A neuropsicóloga explica que pequenas mudanças conscientes no dia a dia podem gerar grandes impactos na saúde mental

"As grandes mudanças, as grandes evoluções do processo de vida de saúde mental são mudanças de uma forma consciente, são pequenas mudanças inclusive, mas que são feitas de forma consciente e que já faz uma mudança muito significativa na saúde mental."

Dra. Natália Lima ainda fez um alerta sobre as emoções

"As emoções da gente não são nossas inimigas. Elas precisam ser escutadas, precisam ser nomeadas, precisam ser faladas, elas estão sempre indicando alguma coisa. Eu acho que o mês de setembro vem com isso muito forte pra gente falar sobre a preservação da vida e falar também que as nossas emoções não são nossas inimigas."

Veja também