CANAL SAÚDE

Remissão do diabetes tipo 2: um novo caminho possível para milhares de brasileiros

Método baseado na reprogramação metabólica e no consumo adequado de proteínas aponta um novo horizonte para quem convive com a doença 

Foto: Canva

Um protocolo multidisciplinar de 90 dias tem se destacado nacionalmente como uma alternativa eficaz para pessoas que buscam recuperar a saúde metabólica e alcançar a remissão do diabetes tipo 2.

 

A condição afeta mais de 15 milhões de brasileiros e está associada a fadiga constante, oscilações glicêmicas e maior risco de complicações graves.

 

Nesta quarta-feira (26), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a fisiologista, Cibelly Cordeiro. Ela falou sobre a diabetes tipo 2.

 

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

 

 

 

A fisiologista Dra. Cibelly Cordeiro iniciou a entrevista afirmando que a diabetes tipo 2 pode ser revertida

 

"Primeira coisa, primeira frase que eu gostaria de deixar para quem tá ouvindo é que se você tem diabetes, você pode não ter diabetes."

 

Fisiologista, Cibelly Cordeiro/ Foto: Divulgação

 

Ao detalhar o protocolo multidisciplinar de 90 dias, Cibelly Cordeiro explicou que o período é necessário para o corpo realizar a reprogramação metabólica

 

"Fisiologicamente o nosso corpo ele ele gasta em média 90 dias para fazer o que a gente chama na fisiologia de reprogramação metabólica."

 

A fisiologista ressaltou que o método prioriza a ingestão de proteínas, estilo dietas sem carboidratos

 

"Então pegar pegar esse ser humano diabético e lembrar ele que gastar e utilizar mais proteínas é a forma melhor, forma saudável, é como se a gente reprogramasse, desse um reset, utilizasse 90 dias para dar um reset, ó, volta a gastar e a utilizar mais a energia das proteínas."

 

A fisiologista Cibelly Cordeiro, ainda explicou a distinção entre "cura" e "remissão" do diabetes, indicando que o sucesso do método permite a retirada gradual da medicação

 

“Não, é uma boa notícia: o diabetes pode, sim, ser revertido. Nós não utilizamos a palavra ‘cura’. A remissão ou reversão de uma doença significa que você colocou todos os seus marcadores em dia, seu corpo está funcionando bem, seu metabolismo está joia e você não precisa mais tomar remédio.”

