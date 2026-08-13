Renata Souza lança livro infantil sobre diferenças na infância
"Pietra e o mar" aborda as vivências de uma criança e mostra como as famílias podem lidar com diferentes comportamentos de forma mais acolhedora.
A escritora olindense Renata Souza lança, neste domingo (16), na Academia Pernambucana de Letras, o livro infantil "Pietra e o mar", pela Cepe Editora. A obra conta a história de uma criança que vivencia situações diferentes das demais e aborda, de forma delicada, questões relacionadas a diversos comportamentos na infância. A narrativa também mostra como as famílias podem compreender melhor determinados comportamentos e encontrar formas mais acolhedoras de lidar com essas situações.
Para falar sobre o lançamento do livro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a escritora Renata Souza, ela fala sobre a metáfora poética do livro.
Eu via a pedra lá no mar e pensava: ‘Meu Deus, a pedra está ali parada, mas ela já conhece tanto o mar’. O mar está sempre batendo e trazendo histórias para ela. A ideia de Pietra e o Mar é um pouco isso: ela pode ter uma certa rigidez, uma dureza nela, mas o mar está sempre batendo e contando histórias diferentes”, afirma Renata Souza
O livro tem ilustrações do artista cubano David Alfonso, que contribuem para a construção do universo da personagem. Este é o primeiro lançamento de Renata Souza pela Cepe Editora, que também possui outras obras publicadas para o público adulto.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
A programação contará ainda com bate-papo com os autores, contação da história e uma oficina de aquarela dedicada às crianças. O encontro será aberto ao público e marca a chegada de uma nova obra da literatura infantil pernambucana às livrarias. O lançamento será realizado às 15h, na Academia Pernambucana de Letras, no Recife.
Serviço:
Livro infantil "Pietra e o mar", pela Cepe Editora.
Academia Pernambucana de Letras - Av. Rui Barbosa, 1596 - Graças, Recife - PE,
Domingo16) às 15h.