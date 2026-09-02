A- A+

CANAL SAÚDE Reprodução assistida: o cuidado integral de quem busca engravidar Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida reúne especialistas no Recife para discutir saúde reprodutiva além dos procedimentos médicos

A reprodução assistida envolve não só exames, mas também medicamentos e procedimentos. O tratamento precisa considerar aspectos emocionais, hábitos de vida, relações familiares e os projetos pessoais de cada paciente. Com essa proposta, o 30º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA), que acontece no Recife Expo Center, entre os dias 9 e 12 de setembro, terá como tema central “O cuidado integral no hoje".

A ideia é ampliar a discussão sobre saúde reprodutiva e reforçar a importância de uma abordagem que considere o paciente como um todo. Alimentação equilibrada, atividade física, sono adequado, saúde mental e relações interpessoais podem fazer parte desse cuidado. Para a presidente do 30º CBRA, Altina Castelo Branco, é fundamental compreender a história e as necessidades de cada pessoa durante o processo de tratamento.

Nesta sexta-feira (2), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a ginecologista especialista em reprodução humana e presidente do 30º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA), Altina Castelo Branco, que falou sobre o cuidado integral de quem busca engravidar e sobre o congresso, que vai acontecer no dia 9.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Altina Castelo Branco abriu a entrevista destacando a importância de colocar o projeto de vida e as escolhas de cada indivíduo ou casal como guia central de qualquer conduta terapêutica, humanizando o processo para além das tecnologias disponíveis.

“Como slogan, a gente escolheu ‘o cuidado da paciente como um todo’. Ela é o centro do atendimento. Porque, por mais que a tecnologia avance e que existam causas orgânicas, é fundamental entender que o tratamento de uma mesma doença — ou até mesmo de um desejo, como o de ser pai ou mãe — precisa considerar o que essa pessoa realmente quer. É isso que vai orientar a proposta de tratamento.” Altina Castelo Branco, ginecologista especialista em reprodução humana e presidente do 30º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA)

A ginecologista também explicou que o acompanhamento engloba procedimentos mais simples e preventivos antes de recorrer a técnicas de alta complexidade.

“Reprodução assistida é um conceito muito mais amplo. É, primeiro, ajudar a engravidar. Nem todo mundo que procura um especialista precisa fazer uma fertilização in vitro. Dependendo da dificuldade ou do planejamento reprodutivo, existem outras técnicas, como o congelamento de óvulos ou de sêmen, que permitem postergar a gravidez.”

Além disso, a especialista defendeu que a jornada pela gestação envolve um forte desgaste emocional, tornando indispensável a presença de uma equipe de suporte, com psicólogos, nutricionistas e outros profissionais, para amparar os pacientes a cada ciclo de expectativa.

“Hoje, as clínicas de reprodução entendem que o tratamento precisa ser multidisciplinar. É importante contar com psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e outros profissionais, para que a paciente se sinta acolhida e amparada. Esse é um momento que eu considero uma verdadeira montanha-russa de emoções: a cada mês, existe a expectativa de que dê certo e, ao mesmo tempo, a incerteza.”

Por fim, Altina Castelo Branco detalhou o impacto fisiológico que os hábitos diários e o estresse podem exercer sobre a ovulação e a circulação sanguínea do útero por meio dos hormônios.

“Não tenha dúvida: somos o que comemos e também o que dormimos. Tudo isso influencia. Existe uma glândula na cabeça chamada hipófise, que estimula a produção de hormônios importantes para o funcionamento dos ovários. Quando dormimos mal, por exemplo, temos um aumento do cortisol, que pode afetar a tireoide, a ovulação e até a irrigação sanguínea do útero.”

Veja também