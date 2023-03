Resgatando a Cidadania chega ao quinto aniversário

A- A+

No quinto aniversário do programa Resgatando a Cidadania, nesse sábado (11), o apresentador radialista Domingos Sávio fez uma homenagem aos 114 anos do Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz, do Recife, completados em 12 de março. Ele recebeu cinco ex-alunos, que conversaram sobre suas experiências, dificuldades e superações. Na conversa bastante descontraída eles relembraram experiências vividas nos anos 80, quando superavam os obstáculos e passavam a buscar seus espaços, que garantiria uma vida em sociedade, com estudo, formação profissional e lazer.

Os convidados de Domingos Sávio foram: Lucineia Rodrigues, analista judiciaria e professora de Braille do Ginásio Pernambucano; José Cristiano, Auxiliar de Radiologia; Rivelino Amaral, servidor público; Edson Bernardo, aposentado e Luciene Siqueira, estudante de psicologia.

O programa Resgatando a Cidadania vai ao ar todo sábado, a partir do meio dia, na Rádio Folha FM 96,7 e na 102,1 FM. O conteúdo pode ser acompanhado a qualquer momento pela plataforma de áudio de sua preferência, pelo podcasta Inclusão e Acessibilidade, no canal da Folha de Pernambuco.

