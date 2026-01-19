A- A+

Direitos Resgatando a Cidadania recebe Anna Paula Feminella para debater direitos das pessoas com deficiência Especialista defende a superação de barreiras sociais e a articulação política como caminhos para garantir direitos

Neste sábado (17), o comunicador Domingos Sávio recebeu Anna Paula Feminella, que deixou no dia 8 deste mês o cargo de Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Governo Federal.

Anna Paula Feminella é especialista em Gestão Pública pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), título obtido em 2012, e em Educação Física Escolar pela Universidade Federal de Santa Catarina, concluído em 1996.

Atuou na coordenação do Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência na Presidência da República, no período de julho de 2014 a julho de 2016, além de integrar o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Ana Paula Feminela iniciou a entrevista explicando que o capacitismo é um sistema de opressão estrutural

“A gente tem que lembrar que a deficiência não está colocada no nosso corpo, mas sim na relação da sociedade. Não é a deficiência que nos inviabiliza a nossa existência, mas sim esse sistema de opressão que não nos faz chegar, por exemplo, a políticas públicas tão estruturantes como saúde e educação.”

Ao abordar a implementação da avaliação biopsicossocial, a especialista detalhou que a definição moderna de deficiência considera a interação entre impedimentos físicos e as barreiras impostas pelo ambiente

“Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

Por fim, Ana Paula reforçou a necessidade de união política entre os diferentes segmentos da causa, superando a fragmentação por tipos de deficiência para fortalecer a luta por direitos.

“A gente não pode ficar uma deficiência, um tipo de deficiência, brigando contra outro tipo. Precisamos reunir a categoria pessoa com deficiência para além desse modelo biomédico que nos divide por tipo de deficiência. Isso é muito importante. Eu acho que é parte do legado que a gente tenta deixar.”

