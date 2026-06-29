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CANAL SAÚDE Retinopatia diabética pode causar cegueira silenciosa Oftalmologista alerta que a doença pode avançar sem sintomas, destaca a necessidade de exames anuais e afirma que o controle do diabetes é essencial para preservar a visão

A última sexta-feira (26) marcou o Dia Nacional do Diabetes, data que reforçou o alerta para uma das complicações mais graves e silenciosas da doença: a retinopatia diabética. A condição provoca danos progressivos aos vasos sanguíneos da retina e está entre as principais causas de perda visual evitável em adultos, podendo levar à cegueira quando não é diagnosticada e tratada precocemente.

O diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue. Com o passar do tempo, o excesso de açúcar pode comprometer diversos órgãos, incluindo os olhos. Na retinopatia diabética, os vasos da retina sofrem lesões que podem causar sangramentos, formação de vasos anormais e alterações capazes de prejudicar a visão.

Nesta segunda-feira (29), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou com o oftalmologista Dr. Clovis Freitas, no Canal Saúde, sobre os riscos do diabetes para a visão, sinais de alerta e a importância do diagnóstico precoce.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Clovis Freitas iniciou a entrevista fazendo um alerta crucial sobre como a retinopatia diabética age no corpo humano, explicando que esperar sentir algo na visão para procurar um médico é um erro que pode custar a própria visão do paciente.

"O problema da retinopatia diabética é que, no início, ela não dói e, na maioria das vezes, não causa visão embaçada. Nessa fase, a doença provoca apenas pequenas alterações nos vasos sanguíneos da retina, que são muito delicados. Se essas alterações não forem identificadas e o diabetes não for bem controlado, a doença pode evoluir.”

Clovis Freitas, oftalmologista

Aprofundando a ligação entre o olho e o resto do corpo, o especialista revelou que os danos na retina são como um alarme sistêmico, avisando que o diabetes está completamente fora de controle na corrente sanguínea.

"Quando o diabetes já provoca alterações nos olhos, isso costuma ser um sinal de que a doença também está descontrolada no restante do organismo. Por isso, a consulta oftalmológica anual é tão importante. Muitas vezes, é durante o exame de fundo de olho que o diabetes é identificado pela primeira vez. Nesses casos, o principal tratamento é controlar a doença de forma sistêmica."

O oftalmologista desmistificou o hábito de ir a óticas ou locais não especializados apenas para trocar as lentes dos óculos, enfatizando que esse procedimento superficial é cego para as doenças graves que ocorrem no fundo do olho.

"O exame de grau, por si só, muitas vezes não é suficiente. Em alguns locais, ele é realizado por profissionais que não são oftalmologistas. Eles conseguem corrigir a visão com o uso de óculos, mas não examinam a parte de trás do olho e, por isso, não têm como identificar doenças na retina. Por isso, é muito importante que a avaliação seja feita por um oftalmologista, com a pupila dilatada, para que ele possa examinar o fundo do olho e detectar alterações que podem passar despercebidas."

Por fim, falar sobre os tratamentos de ponta (como laser e injeções), o Clovis Freitas destacou que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece as mesmas medicações da rede privada, mas que toda a alta tecnologia oftalmológica falha miseravelmente se o paciente não fizer o dever de casa com o endocrinologista.

"A mesma medicação utilizada no SUS também é usada na rede privada. Mas é importante entender que o tratamento da retinopatia diabética não depende apenas das injeções no olho. Às vezes, o paciente consulta o endocrinologista apenas uma vez por ano, o que não é suficiente para manter o diabetes sob controle. Nesses casos, o oftalmologista acaba apenas tratando as consequências da doença.”

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