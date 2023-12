A- A+

CINEMA Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça, será exibido com acessibilidade no Festival VerOuvindo Representante do Brasil no Oscar de 2024, a obra será exibida gratuitamente com acessibilidades abertas para todos os públicos neste sábado(2)

Com todas as acessibilidades aparentes, o Festival VerOuvindo exibe neste sábado (02) o filme Retratos Fantasmas, do pernambucano Kleber Mendonça Filho. A programação do evento conta ainda com uma excursão pelos antigos cinemas do Centro do Recife, em alusão ao mapa afetivo que o cineasta pernambucano apresentou em seu filme, e com a exibição do Censura livre (28 min, doc, livre, 1981), de Ivan Cordeiro. Com entrada gratuita, o evento acontece no cinema Museu, no bairro de Casa Forte, a partir das 10h.

O sábado será dedicado ao tema, a defesa da importância do cinema de rua. Por isso, a programação inicia com a tradicional Sessão Memória, que irá exibir o filme Censura livre (28 min, doc, livre, 1981), de Ivan Cordeiro. Um dos clássicos do movimento Super-8 pernambucano, o média-metragem mostra a transformação de muitos dos cinemas de rua do Recife. Logo em seguida, haverá a aula: “Das telas às ruas: o Recife Cinematográfico”, a cargo da curadora do VerOuvindo, professora de Cinema da UFPE, Amanda Mansur. O dia reserva ainda a exibição do curta Quem me quer, de Tiago Pinheiro, documentário sobre o nosso majestoso Cinema São Luiz. O público poderá participar fazendo perguntas e comentários.

No turno da tarde, o festival promove uma excursão pelos antigos cinemas do Centro do Recife. Essa ação, comandada pelo Coletivo #CineRuaPE, é intitulada de “Passeio Fantasma” E acontece em alusão ao mapa afetivo que o cineasta Kleber Mendonça Filho apresenta em seu último filme, Retratos fantasmas (1h31min, documentário, classificação 12 anos, 2023), que retrata o centro do Recife, no século 20, a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos da época.

Representante do Brasil no Oscar de 2024, essa obra será exibida com as acessibilidades abertas para todos os públicos, à noite, no encerramento do Festival. “Quem não viu Retratos Fantasmas, vai se aproximar desse filme que representará o Brasil no Oscar. E para quem já viu, vai assistir de uma forma completamente diferente, com narração de audiodescrição com libras e legendas”, ressalta a diretora executiva do Festival, Liliana Tavares. “Todas as exibições são gratuitas e acontecem no Museu da Fundação, em Casa Forte. É uma programação para todas as pessoas”, completa.

O Festival tem incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife. Premiado, em 2018 foi vencedor do Concurso de Boas Práticas da Sociedade Civil do Mercosul em Acessibilidade no Audiovisual, da Recam. No mesmo ano, recebeu o Voto de Aplauso, da Câmara dos Vereadores da Cidade do Recife, e, em 2021, recebeu o Voto de Aplauso da Assembleia Legislativa de Pernambuco.

O FESTIVAL - O Verouvindo é um festival de cinema inclusivo, que proporciona ao público uma experiência imersiva e afetiva ao destacar o acesso da acessibilidade comunicacional no cinema. Tem a direção executiva de Liliana Tavares, audiodescritora e gestora da Com Acessibilidade Comunicacional, empresa que atua com a consultoria e execução de projetos de acessibilidade comunicacional nas áreas das artes, da cultura, do turismo, da mídia e da educação.

Gratuito, o evento tem o objetivo de contribuir para a inclusão cultural das pessoas com deficiência sensorial, de proporcionar formação para profissionais das acessibilidades da da cadeia de produção do cinema e de engajar professores e estudantes da área do audiovisual a refletirem sobre a produção técnica e estética, além de realizar exibições de filmes em salas de cinemas com as acessibilidades aparentes, isto é, sem a mediação de aplicativos.

O Festival conta com a exibição de filmes de curta e de longa-metragem, todos apresentados com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência: audiodescrição (AD), Tradução Audiovisual em Língua de Sinais (Tals) e Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE). As acessibilidades são aparentes, isto é, sem a mediação de aplicativos, e sempre em sessões bilíngues (português e Libras).

Confira a programação de sábado do Festival VerOuvindo:

Sábado, dia 02 de dezembro | Fundaj/Museu

10h - Censura livre, de Ivan Cordeiro (28min, documentário, livre, 1981) - Super-8 mostra o fim dos cinemas de rua no Recife. Torre, Ideal , Brasil, Coliseu, Boa Vista, Império... Um Carlitos tropical passeia nos espaços abandonados de uma sala de cinema suburbana.

10h30 - Das telas às ruas: o Recife Cinematográfico - Aula com Amanda Mansur, curadora do Festival.

11h30 - Quem me quer, de Tiago Pinheiro (15min, documentário, livre, 2011) - Memórias de quem tem o Cinema São Luiz em um lugar de afeto nas suas vidas

16h - Passeio fantasma, com o Coletivo #CineRuaPE - excursão pelo mapa afetivo de Kleber Mendonça Filho

19h - Premiação da Mostra Competitiva

19h30 - Retratos fantasmas, de Kleber Mendonça Filho (1h31min, documentário, classificação 12 anos, 2023) - Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade.

Festival VerOuvindo

Data: 02 de dezembro

Local: Cinema do Museu/Fundaj - Av. Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte, Recife

