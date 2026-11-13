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Canal Saúde Risco cardiometabólico acende alerta para a combinação de fatores que afetam o coração Cardiologista explica como alterações na pressão, glicose e colesterol se somam silenciosamente, detalha perigos da gordura visceral e orienta sobre prevenção e uso de medicamentos

O risco cardiometabólico representa um dos principais desafios de saúde pública da atualidade, englobando a combinação de múltiplos fatores que multiplicam as chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares graves, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e diabetes tipo 2. Trata-se de um conjunto de alterações metabólicas que costumam evoluir de maneira silenciosa, decorrentes do acúmulo de maus hábitos de vida ao longo de anos.

Os cuidados com a saúde ao longo da vida, incluindo a prática regular de atividade física, a adoção de uma alimentação equilibrada, o controle do peso e a realização de exames periódicos, são medidas determinantes para barrar a evolução dessas condições. A prevenção precoce e a identificação de pequenas alterações nas taxas de glicose, lipídios e pressão arterial permitem intervir antes que a doença crônica se instale de forma permanente.

No Canal Saúde, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o médico cardiologista e professor Caio Sena, que explicou como a soma de pequenos desajustes sobrecarrega o organismo e como a mudança no estilo de vida é indispensável para proteger a saúde cardiovascular.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Caio Sena iniciou a entrevista destacando que o risco cardiometabólico não pode ser analisado a partir de exames ou números isolados.

“A questão do risco cardiometabólico, na verdade, é que a gente não avalia ele isoladamente. A gente tá falando do conjunto de alterações que, quando se somam, aumentam o risco de infarto, AVC e diabetes... Não adianta a gente olhar só a pressão arterial, colesterol e a glicose isolados. A pessoa pode ter uma pressão arterial alterada discretamente, uma glicose alterada discretamente e isso por si só não afetará em nada. Mas quando você junta todos esses fatores, isso dá um certo choque no organismo... O coração não adoece apenas por um número no exame, ele sofre consequências deste conjunto de fatores.”

Ao detalhar a relação entre a obesidade e o sistema circulatório, o especialista alertou que o acúmulo de gordura visceral na região abdominal vai muito além de uma queixa estética.

“Um dos principais fatores de risco é essa gordura visceral, que é essa gordura acumulada ao redor dos órgãos e que aumenta o risco da resistência insulínica... Então, o que é que foi visto na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Uma circunferência abdominal muito elevada no homem e aumentada no quadril na mulher predispõe já um fator de risco para doença coronariana aguda. Então não é só estética essa questão da ‘barriga de chope’ ou aquele pneuzinho a mais; na verdade é uma questão de saúde pública, porque quem tem essa gordura visceral tem grande possibilidade de desenvolver infarto e colesterol elevado.”

O cardiologista também analisou o impacto dos modernos medicamentos injetáveis para emagrecimento.

“A tecnologia veio para ajudar a pessoa a fazer essa mudança de hábito... As pessoas que têm indicação real usem para começar o estilo de vida saudável, porque não é de uma hora para outra. A mudança de hábitos é a longo prazo e é para ser mantida a longo prazo... A canetinha veio só para dar aquele start para você controlar a ansiedade e controlar o apetite; o resto é contigo. Ela modifica o pensamento que você tem com relação à comida e a compulsão, mas você precisa de nutricionista, educador físico e suporte multiprofissional. Ninguém muda sozinho e ninguém trata ninguém sozinho hoje em dia na medicina.”

Por fim, Caio Sena ressaltou a superioridade da medicina preventiva em relação ao tratamento curativo.

“Quando você muda seus hábitos, você tira os riscos metabólicos. Entenda que a gente tá falando de prevenção; quando a doença acontece, já não é mais prevenção, aí já é tratamento. E aí são condutas que eu costumo dizer: ou você faz pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando você ainda não tem a doença; pela dor é quando ela já está instalada... É bem melhor na prevenção, porque depois que a doença está instalada, você vai conviver com aquilo o resto da vida. Não espere sentir nada para começar a cuidar da sua saúde.”

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