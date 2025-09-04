Qui, 04 de Setembro

SHOW

RoB Love e Ana Cañas dividem palco no Projeto Seis e Meia Recife

Apresentações acontecem nesta sexta (5), no Teatro do Parque, com repertórios autorais e releituras que marcam diferentes gerações da música brasileira

Cantora e compositora RoB Love Cantora e compositora RoB Love  - Foto: Felipe Nascimento

A cantora e compositora pernambucana RoB Love abre a edição de setembro do Projeto Seis e Meia Recife nesta sexta-feira (5), às 18h30, no Teatro do Parque. Com banda completa, ela apresenta um repertório especial que mistura reggae e referências de sua trajetória, incluindo músicas autorais e versões marcantes.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu a cantora e compositora pernambucana RoB Love, na tarde desta quinta-feira (04). Ela fala sobre o projeto e a amoção de dividir o palco com Ana Cañas.

Dividir o palco com Ana Cañas no projeto Seis e Meia significa muito para mim, me sinto muito feliz com o convite. Eu adoro o projeto Seis e Meia, acompanho e assim admiro há bastante tempo, porque eu acho que é um lugar que abre portas, é um palco aberto assim com muitos artistas locais e artistas de fora. Então, assim, como espectadora durante esse tempo todo, é um lugar para se realmente ouvir música boa. Então assim, prestar atenção à música boa e, é um prazer muito grande tá lá. Vai ser vai ser lindo!

Natural do Recife, RoB Love carrega influências de Bob Marley e Tim Maia, levando ao palco mensagens sobre amor, união e liberdade.

Cantora e compositora RoB Love - Foto: Divulgação

Na sequência, a noite recebe a cantora e compositora Ana Cañas com o espetáculo “Vida Real”, baseado em seu mais recente álbum autoral. O show reúne faixas inéditas, sucessos de sua carreira e releituras de artistas como Belchior, Rita Lee, Nando Reis e Renato Russo.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

Tradicional na cena cultural brasileira, o Projeto Seis e Meia é reconhecido por promover encontros musicais no Teatro do Parque. A edição de setembro promete uma noite especial para o público recifense.

Os ingressos custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis pelo Sympla.

 

SERVIÇO

Projeto Seis e Meia Recife  no Teatro do Parque

Data: 05 de setembro (sexta-feira)

Horário: às 18h30

Endereço: Rua do Hospício, 81, Recife - Pernambuco

Valor: a partir de R$ 70,00

Ingressos: Sympla

