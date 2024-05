Roberta Campos volta ao Recife e apresenta show "Cinco Partes de Mim - influências" 

A- A+

“Cinco Partes de Mim” é o novo projeto de Roberta Campos. O show, que tem a direção musical dela própria, passeia pelas maiores influências de Roberta em sua fase de formação artística: Djavan, Marisa Monte, Kid Abelha e Clube da Esquina. E se chama “Cinco Partes de Mim” porque a quinta parte é justamente a própria Roberta Campos, uma vez que o show, após passear pelas canções que lhe foram mais emblemáticas de cada um desses artistas, deságua em algumas músicas significativas da carreira de Roberta.

Para montar esse show, além de uma escolha cuidadosa de repertório, Roberta fez uma releitura particular de cada uma das músicas, trazendo-as para seu universo. Cada uma das canções, portanto, ganhou novos arranjos, novas roupagens, e uma marca indelével de Roberta Campos. Neste show, Roberta apresenta este repertório em voz e violão. Além de canções como “Linha do Equador”, “Paisagem na Janela” e “Não vá Embora”, não faltarão os sucessos de Roberta como “De Janeiro a Janeiro” e “Minha Felicidade”.

Cantora e compositora Roberta Campos /Foto: Caio Oviedo



Antes do Show, na tarde desta quinta-feira, às 14h, Roberta Campos estará na Rádio Folha, para um papo ao vivo com a âncora Patrícia Breda, no Programa Na Playlist. A cantora sempre dedicou uma atenção especial à Folha FM que mantém seu repertório na sua programação musical, assinada por Marcos Timbó. Você pode acompanhar pelo dial 96,7 FM, pela internet, no site radiofolhape, ou pelo canal do Youtube da Folha de Pernambuco.



Serviço

Show Roberta Campos “Cinco Partes de Mim” – Influências

Quinta, 09 de maio - 19h

Teatro do Parque

Ingressos: Inteira R$ 140 / Meia-entrada R$ 70 à venda no Sympla https://www.sympla.com.br/roberta-campos-em-recife--turne-cinco-partes-de-mim---voz-e-violao__2363270

Maiores Informações: (81) 99670.4857

Realização: Kaeru Produtora e GS Produções



Veja também

ABASTECIMENTO Compesa troca fios de cobre por alumínio, sem valor comercial, para combater furtos em adutoras