A- A+

SÃO JOÃO Roberto Cruz lança "Lamento" com participação de Nádia Maia Single aposta na força do forró contemporâneo, com temática amorosa e videoclipe que amplia o alcance do projeto

O cantor e compositor Roberto Cruz lançou o single “Lamento”, já disponível nas principais plataformas digitais. A faixa conta com a participação especial da cantora Nádia Maia, destaque no cenário do forró contemporâneo. Com forte identidade nordestina, a música apresenta uma sonoridade atual sem abrir mão das raízes tradicionais, “Lamento” aborda o arrependimento amoroso a partir de uma perspectiva de amadurecimento e valorização pessoal, além de contar com o refrão de fácil assimilação contribui para a conexão imediata com o público.

Para falar sobre o lançamenro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou cantor e compositor Roberto Cruz, que fala sobre a mensagem irônica e a poesia de sua nova música "Lamento".

É o lamento irônico: 'lamento, tu foi que perdeu'. Eu uso alguns termos da nossa linguagem que gosto muito, trazendo essa coisa da poesia nordestina mesmo”, afirma Roberto Cruz



A produção aposta em arranjos orgânicos e em uma interpretação vocal carregada de emoção, o dueto entre os artistas acrescenta intensidade e sensibilidade à narrativa da canção.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A proposta visual reforça a identidade artística do projeto e amplia seu alcance e também conta com videoclipe oficial disponível no YouTube. “Lamento” surge como uma aposta na programação voltada ao forró e à música brasileira contemporânea

Veja também