Rock Triste reúne bandas independentes em noite de shows em Olinda
Evento acontece neste sábado (19), na Casa do Cachorro Preto, com apresentações de Lugar Algum, Bruxos de Nadi e Zambrotta
O Dia Internacional do Rock Triste II retorna a Olinda neste sábado, 19 de setembro, com uma programação dedicada ao indie rock nordestino. O evento acontece na Casa do Cachorro Preto, a partir das 15h, com três bandas no line-up. Criada como festa para movimentar a cena alternativa do Recife pelo jornalista, comunicador, produtor, músico multi-instrumentista, DJ e agitador cultural Johnny de Sousa, mais conhecido como Minino Johnny, o evento também conhecido como Noite Ruim se consolidou como espaço de expressão cultural.
Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os produtores do evento Minino Johnny e Danilo Galindo que vieram acomapanhados do guitarrista Lucas Emanuel da Zambrotta. Para o Johnny, o evento deseja reunir bandas independentes da cena pernambucana.
A gente pensou 'vamos fazer tipo a pior noite de todas, a galera vai se divertir se for a pior também', aí a gente botou como Noite Ruim. O maior objetivo mesmo, a coisa mais bonita, é a gente ver outras pessoas mais jovens fazendo a própria iniciativa e formando bandas.”, afirma Minino Johnny
Diretamente de Maceió, o power trio Lugar Algum chega a Pernambuco em turnê com seu primeiro álbum. O grupo apresenta ao público a sonoridade do chamado emo tropical alagoano. A programação também reúne as bandas Bruxos de Nadi e Zambrotta, representantes da cena independente regional. O conjunto Bruxos de Nadi reúne músicos de Pernambuco e Maranhão e aposta no rock psicodélico. Já a Zambrotta, formada por integrantes de Jaboatão e Caruaru, leva ao palco sua proposta de rock triste.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
Como selo e produtora, o Noite Ruim Records segue a filosofia DIY, baseada na iniciativa independente e no faça você mesmo e promete fazer da sua noite a pior de todas comemorando o Dia Internacional do Rock Triste II. Os shows começam às 16h, pontualmente, e a organização recomenda que o público chegue a partir das 15h.
SERVIÇO
Dia Internacional do Rock Triste II
Data: 19 de setembro
Abertura das portas: 15h
Shows: a partir das 16h
Local: Casa do Cachorro Preto, Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Cidade Alta de Olinda
Ingressos: disponíveis pela Shotgun, com acesso pelo link na bio Instagram @noiteruim_records