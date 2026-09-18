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SHOW

Rock Triste reúne bandas independentes em noite de shows em Olinda

Evento acontece neste sábado (19), na Casa do Cachorro Preto, com apresentações de Lugar Algum, Bruxos de Nadi e Zambrotta

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Produtores do evento Minino Johnny e Danilo Galindo e o guitarrista Lucas Emanuel da ZambrottaProdutores do evento Minino Johnny e Danilo Galindo e o guitarrista Lucas Emanuel da Zambrotta - Foto: Emerson Costa

O Dia Internacional do Rock Triste II retorna a Olinda neste sábado, 19 de setembro, com uma programação dedicada ao indie rock nordestino. O evento acontece na Casa do Cachorro Preto, a partir das 15h, com três bandas no line-up. Criada como festa para movimentar a cena alternativa do Recife pelo jornalista, comunicador, produtor, músico multi-instrumentista, DJ e agitador cultural Johnny de Sousa, mais conhecido como Minino Johnny, o evento também conhecido como Noite Ruim se consolidou como espaço de expressão cultural.

 

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os produtores do evento Minino JohnnyDanilo Galindo que vieram acomapanhados do guitarrista Lucas Emanuel da Zambrotta. Para o Johnny, o evento deseja reunir bandas independentes da cena pernambucana.

 

A gente pensou 'vamos fazer tipo a pior noite de todas, a galera vai se divertir se for a pior também', aí a gente botou como Noite Ruim. O maior objetivo mesmo, a coisa mais bonita, é a gente ver outras pessoas mais jovens fazendo a própria iniciativa e formando bandas.”, afirma Minino Johnny


Diretamente de Maceió, o power trio Lugar Algum chega a Pernambuco em turnê com seu primeiro álbum. O grupo apresenta ao público a sonoridade do chamado emo tropical alagoano. A programação também reúne as bandas Bruxos de Nadi e Zambrotta, representantes da cena independente regional. O conjunto Bruxos de Nadi reúne músicos de Pernambuco e Maranhão e aposta no rock psicodélico. Já a Zambrotta, formada por integrantes de Jaboatão e Caruaru, leva ao palco sua proposta de rock triste.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Como selo e produtora, o Noite Ruim Records segue a filosofia DIY, baseada na iniciativa independente e no faça você mesmo e promete fazer da sua noite a pior de todas comemorando o Dia Internacional do Rock Triste II. Os shows começam às 16h, pontualmente, e a organização recomenda que o público chegue a partir das 15h.

 

 

SERVIÇO

Dia Internacional do Rock Triste II
Data: 19 de setembro
Abertura das portas: 15h
Shows: a partir das 16h
Local: Casa do Cachorro Preto, Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Cidade Alta de Olinda
Ingressos: disponíveis pela Shotgun, com acesso pelo link na bio Instagram @noiteruim_records

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