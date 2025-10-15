A- A+

CULTURA Roda de Choro celebra o Dia Estadual do Choro no metrô do Recife Com programações em várias cidades, iniciativa busca valorizar o gênero como patrimônio cultural e fortalecer o movimento musical também no interior do Estado.

O Dia Estadual do Choro João Pernambuco será comemorado nesta quinta-feira (16) com uma Roda de Choro na Estação Central do Metrô, no Recife. Uma oportunidade de levar aos passageiros, de forma gratuita, o “Chorinho”, Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

Para falar sobre os eventos que celebram o dia do Choro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o produtor e diretor do Instituto Cultural Brasileiro 'Isto é Choro', Wagner Staden, o músico flautista José Arimatea e a Cantora Kelly Rosa. Wagner Staden traz detalhes da programação:

A iniciativa de realizar as comemorações em várias cidades no interior do estado tem o objetivo principal de descentralizar as comemorações e eventos que geralmente são realizados na Região Metropolitana do Recife, fortalecer o Choro e o movimento cultural no interior do estado aumentando o pertencimento da população interiorana com a produção cultural e proporcionar a aproximação dos músicos e artistas das regiões contempladas através do intercâmbio que naturalmente é proporcionado com a participação dos musicistas de cada cidade visitada.”

O Dia Estadual do Choro João Pernambuco foi instituído através da Lei 17.148 de 2021 de autoria do deputado Waldemar Borges por iniciativa do Coletivo 'Isto é Choro!'. A data faz alusão ao dia do falecimento do violonista e compositor João Pernambuco, um dos maiores nomes do violão, da música brasileira, e pioneiro do Choro no Brasil.

João Pernambuco foi escolhido patrono do Dia Estadual do Choro como forma de reconhecer e eternizar sua importância para o gênero em Pernambuco e no Brasil. A proposta é divulgar, promover e salvaguardar o Choro em Pernambuco.

O Festival João Pernambuco encerra as comemorações do Dia Estadual do Choro no sertão de Itaparica, região onde nasceu João Pernambuco. O Festival, pelo 3º ano, levará o Choro e a música regional de João Pernambuco para os seus conterrâneos. Em Tacaratu, o Festival terá a participação dos Seresteiros de Tacaratu que percorrerá as ruas da cidade levando a nostalgia e boemia da seresta para os moradores.

SERVIÇO

16/10

Recife

Roda de Choro

Estação Central do Metrô, no Recife

Gratuito

30, 31/10 e 01/11

Jatobá, Petrolândia e Tacaratu

Festival João Pernambuco

Gratuito

