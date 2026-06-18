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SÃO JOÃO Rógerio Rangel divulga sua programação para o período junino Conhecido como um dos grandes defensores e divulgadores do forró pé de serra, o cantor se apresenta neste domingo (21), no Sítio Trindade

O cantor e compositor Rogério Rangel, um dos grandes defensores e divulgadores do forró pé de serra, divulgou sua programação para o período junino de 2026. O artista se apresenta neste domingo (21), no Sítio Trindade, a partir das 18h, prometendo muito forró.

Além disso, nesta segunda-feira (22), ele se apresenta no Arraial de Maranguape, na cidade de Paulista, com início às 19h. Na terça-feira (23), o cantor possui agenda dupla, com shows na Vila Cardeal e, na sequência, na Casa da Rebeca.

Natural do Recife (PE) Rogério Rangel iniciou sua trajetória artística ainda jovem, cantando na efervescente noite pernambucana. Adolescente, já se apresentava com diversas bandas em bares e bailes de Olinda e Recife. No início dos anos 1980, ingressou no Conservatório Pernambucano de Música, onde aprofundou seus estudos e consolidou sua formação musical.

Nesta quinta-feira (18), a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Simone Ventura, entrevistou o cantor Rogério Rangel, que falou sobre sua programação de shows no São João.

“O forró sempre teve e sempre terá seu espaço. Não tenho nenhuma dúvida disso, porque é uma música de raiz. E tudo o que é raiz, quanto mais tentam enterrar, mais ela brota e fica forte”, afirmou Rogério Rangel.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



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