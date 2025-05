A- A+

FORRÓ TRADICIONAL Rogério Rangel Lança Clipe de "O Couro Come" e Defende a Preservação do Forró no São João 2025 Em entrevista à Rádio Folha, artista comenta sobre a valorização das raízes culturais no mesmo dia em que é anunciado o tema do São João do Recife: "Nossa Raiz"

O âncora Jota Batista recebeu, nesta quinta-feira (29), na Rádio Folha (96,7FM), o cantor e compositor Rogério Rangel (@rogeriorangeloficial), que lançou para este São João o clip da música “O Couro Come”.

Com presença frequente nos palcos do São João e em projetos culturais pelo Brasil, Rangel é também conhecido por suas parcerias com grandes nomes da música e por sua contribuição à preservação e valorização da identidade nordestina através da arte.

Cantor e compositor, Rogério Rangel/Foto: Felipe Nascimento/Rádio Folha FM

"Todas as culturas sofrem com a influência, que é muito grande. Mas o que eu acho mais danoso é essa história do que é novo não pode atropelar e nem aniquilar o que está ai, essa é a grande questão." falou o cantor sobre a preservação do forró.

A reflexão do artista veio no mesmo dia em que foi anunciado o tema do São João do Recife 2025, “Nossa Raiz”, reforçando a importância de manter viva a tradição cultural nordestina. Ao destacar que o novo não deve apagar o que já existe, Rangel dialoga diretamente com a proposta do ciclo junino deste ano: celebrar a inovação sem perder de vista as origens que moldam a identidade do povo e da festa.

