AGRESTE Romaria de Frei Damião começa em São Joaquim do Monte neste sábado (26) Edição marca os 30 anos de um dos maiores eventos de fé e devoção do Nordeste

A 30ª edição da Romaria do Venerável Frei Damião, na cidade de São Joaquim do Monte, Agreste de Pernambuco, vai deste sábado (26) até o dia 3 de setembro. O evento católico contará com 9 dias de programação religiosa e cultural. A cidade, que recebeu o título de Capital Pernambucana da Romaria, se prepara para acolher mais de 200 mil romeiros vindos de todas as regiões do país, com destaque para o Nordeste.

Na grade de programação, os fiéis participarão de missas, procissões, momentos de oração, caminhadas penitenciais, além de apresentações culturais e shows católicos. Entre as atrações deste ano estão os cantores: Dudu do Acordeon, Daniel Gouveia e Batista Lima, além deles, shows com Padre Rogério Silva e Padre Damião Silva, para que os devotos possam viver ainda mais uma experiência de fé nos dias de romaria.

De acordo com o Padre Isael Torres, atual pároco de São Joaquim do Monte, a romaria de 2023 tem um tom especial e festivo. “Estamos celebrando com júbilos os 30 anos deste grande encontro de fé, vamos recordar as missões de Frei Damião e celebrar o dom da Santa Eucaristia, que foi aquilo que Frei Damião sempre nos mostrou, o amor às coisas de Deus”, completa o religioso.

Ainda sobre o evento, a economia da cidade, e o fluxo de turistas e visitantes devem dobrar e a Prefeitura Municipal já se organiza para acolher o grande número de romeiros. O prefeito do município, Duguinha Lins, demonstra alegria em receber os devotos de Frei Damião. “Estamos organizando tudo, a cidade vai receber toda uma ornamentação, além de estrutura que vai oferecer mais conforto para os romeiros, é o principal evento do nosso calendário e temos muita alegria em realizar esse evento movido pela fé”, pontua o gestor.

Confira a programação atualizada:

Sábado - 26 de Agosto

16h00min: Acolhida das Comunidades com seus padroeiros, no Pórtico Frei Damião, animação com a Banda Musical Aba da Serra.

17h00min: Procissão dos andores até o Cruzeiro de Frei Damião

18h00min: Celebração da Santa Missa de Abertura da Romaria do Frei Damião

19h00min: Exibição do Documentário: Romaria 30 anos

20h30min: Hasteamento da Bandeira dos 30 anos Romaria de Frei Damião,

na Praça da Matriz

21h00min: Show com Dudu do Acordeon, no Palco Principal

Domingo - 27 de Agosto

08h00min: Santa Missa Dominical na Matriz de São Joaquim

09h00min: Encontro dos Bacamarteiros no Cruzeiro de Frei Damião

15h00min: Sermão e Louvor no Cruzeiro

18h30min: Encontro do Terço dos Homens, Momento de oração do Santo Terço no Palco Principal, participação do cantor Mauricio Ramalho

19h00min: Celebração da Santa Missa Campal

20h00min: Abertura da Exposição de Artes Sacras

20h30min: Show Cultural com Daniel Gouveia, o Matuto de Catende, no Palco Principal

Segunda-feira - 28 de Agosto | Noite da Juventude

15h00min: Terço da Divina Misericórdia e Santa Missa pelas almas

18h30min: Louvor e Acolhida com Filhos da Imaculada

19h00min: Show de Evangelização do Rodrigo Torres

20h00min: Apresentação Teatral do Serviço de Convivência Criança e Adolescente

20h30min: Momento com a Juventude com o Padre Rogério Silva, na Praça da Matriz com Pastoral da Catequese, Grupo Jovem, RCC, ProJovem(SCFV), Escolas Municipais.

Terça-feira - 29 de Agosto

12h00min: Celebração da Santa Missa na Matriz pelos doentes

19h00min: Santa Missa na Igreja Matriz

20h00min: Apresentação da Quadrilha Junina Luar do Sertão da Comunidade de Vila de Santana

20h30min: Apresentação da Orquestra Municipal de Violinos

21h30min: Homenagem as personalidades religiosas e sociais que contribuíram para a história da Romaria de Frei Damião

Quarta-feira - 30 de Agosto

18h30min: Terço Meditado Palco, com o Movimento Mãe Rainha

19h00min: Celebração da Santa Missa Campal

20h00min: Corte do Bolo comemorativo dos 30 anos da Romaria de Frei Damião

20h30min: Momento Cultural

Quinta-feira - 31 de Agosto

06h00min: Santa Missa em Memória de Frei Damião e Benção do novo sino,

no Cruzeiro de Frei Damião.

09h00min: Celebração da Santa Missa na Matriz

10h00min: Celebração da Santa Missa e Visita das Escola Municipais ao Cruzeiro de Frei Damião

11h30min: Louvor e Acolhida com Ministérios da Paroquia de São Joaquim no Cruzeiro

12h00min: Oração do Angelus na Matriz de São Joaquim

15h00min: Terço da Divina Misericórdia na Igreja Matriz

18h30min: Concentração no Pórtico Frei Damião

19h00min: Procissão da Luz percorrendo as ruas e avenidas da cidade até o Cruzeiro de Frei Damião

19h30min: Adoração a Jesus Eucarístico

21h00min: Show de Evangelização com Padre Damião Silva

Sexta-feira - 01 de Setembro

09h00min: Santa Missa com o Apostolado da Oração na Matriz de São Joaquim

12h00min: Oração do Angelus na Matriz de São Joaquim

15h00min: Terço da Divina Misericórdia na Igreja Matriz de São Felix de Cantalice (Camocim de São Félix), concentração para a 10ª Caminha da Fé.

15h30min: Saida da Caminhada da Fé, com destino a São Joaquim do Monte, percorrendo a PE-112

18h00min: Chegada da Caminhada com queima de fogos e benção dos romeiros

19h30min: Celebração da Santa Missa Campal

20h30min: Show Católico com Batista Lima, no Palco Principal

Sábado - 02 de Setembro

06h00min: Ofício da Imaculada, cantado na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes na Praça da Matriz

09h00min: Celebração da Santa Missa na Igreja Matriz

10h00min: Celebração da Santa Missa no Cruzeiro de Frei Damião

11h30min: Meditação das 7 dores de Nossa Senhora na Igreja Matriz

12h00min: Repique de Sinos e Oração do ngelus

14h30min: Apresentação da Orquestra Municipal de Violinos e CCI no Cruzeiro de Frei Damião

15h00min: Terço da Misericórdia no Cruzeiro de Frei Damião e Louvor

18h30min: Momento Mariano no Palco Principal da Romaria do Frei Damião

19h30min: Santa Missa com as Famílias na Praça da Matriz

21h00min: Show de Evangelização com Jocélio DDD (Show Doidinho de Deus)

Domingo - 03 de Setembro

06h00min: Oficio da Imaculada no Cruzeiro de Frei Damião e Festejo dos Bacamarteiro de Bananeirinha

08h00min: Celebração da Santa Missa na Igreja Matriz de São Joaquim

09h00min: Celebração da Santa Missa no Cruzeiro de Frei Damião

09h00min: Louvor e Acolhimento com Padre Isael e Ministério Filhos da Imaculada

10h00min: Shows com Necilvaldo Lima e Banda

10h00min: Santa Missa no Cruzeiro de Frei Damião

11h00min: Santa Missa Dominical, presidida por Dom José Ruy Gonçalves Lopes, Bispo diocesano de Caruaru-PE, no Palco Principal

12h00min: Adoração e Benção do Santíssimo Sacramento na Praça da Matriz

13h00min: Louvor com Padre Braulio e Ministério Deus Altíssimo

14h00min: Louvor com Léo da Comunidade Obra Preciosa

15h00min: Terço da Misericórdia e Louvor no Palco

16h00min: Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores, padroeira dos romeiros, saindo do Cruzeiro de Frei Damião. Madrinha do Andor: Primeira-dama Bianca Lins.

17h00min: Celebração da Santa Missa de encerramento da 30ª Romaria do Frei Damião

18h00min: Repique de Sinos, Benção do Adeus, Girândola e arriamento do estandarte da Romaria

