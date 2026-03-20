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Canal Saúde Ronco frequente e sonolência: sinais de alerta para distúrbios do sono Especialista explica causas, impacto na saúde e formas de tratamento

Apesar de ser comum, o ronco frequente e a sonolência ao longo do dia ainda são sintomas muitas vezes ignorados, podendo indicar distúrbios do sono como a apneia. O problema se caracteriza por interrupções na respiração durante o sono e pode afetar significativamente a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de quem sofre com a condição.

Estudos apontam que cerca de 20% da população adulta apresenta algum grau de apneia do sono, enquanto muitas pessoas nem chegam a ser diagnosticadas. Além disso, episódios de sonolência diurna excessiva afetam a concentração, o desempenho profissional e até a segurança em atividades como dirigir.

Nesta quinta-feira (19), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a fisioterapeuta especialista em sono, Priscila Almeida, sobre causas, prevenção e tratamentos para a apneia do sono.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Priscila Almeida explicou que, embora dormir oito horas por noite seja importante, a qualidade do sono é fundamental para garantir um descanso realmente reparador.

"Muitas pessoas dormem o tempo recomendado, mas ainda se sentem cansadas, com sonolência durante o dia e dificuldade de concentração. Isso pode indicar problemas como a apneia do sono, que interfere na oxigenação do corpo e prejudica a saúde ao longo do tempo."

Priscila Almeida, fisioterapeuta

Segundo Priscila, o impacto da apneia vai além da fadiga e da sonolência.

"O distúrbio pode aumentar o risco de hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e até depressão. Além disso, a qualidade de vida é comprometida porque a pessoa se sente cansada, irritada e sem disposição para atividades cotidianas."

Priscila Almeida também destacou que existem diferentes formas de tratamento, que variam de acordo com a gravidade e a causa do distúrbio.

"Podemos recorrer a mudanças de hábitos, uso de dispositivos como CPAP, terapias orais ou, em alguns casos, intervenções cirúrgicas. O mais importante é o diagnóstico correto, feito por um especialista em sono, para indicar a melhor abordagem."

Por fim, Priscila reforçou que buscar orientação médica é essencial para prevenir complicações e melhorar a qualidade do sono.

"Com acompanhamento adequado, muitas pessoas conseguem controlar ou até resolver os sintomas da apneia. Ignorar os sinais pode levar a problemas de saúde graves, por isso é fundamental procurar ajuda profissional."

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