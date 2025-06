A- A+

INCLUSÃO Roxinó do Nordeste no Arraial da Inclusão Artista se apresentou no Resgatando a Cidadania

O Programa Resgatando a Cidadania, no espaço Forró da Inclusão, recebeu nesse sábado(07)o cantor, compositor e músico, Roxinó do Nordeste, que tem uma longa carreira no forró pé-de-serra.

O artista conversou com o apresentador Domingos Sávio, intercalando com seu repertório autoral, sobre sua trajetória, e fez críticas pela falta de valorização dos prefeitos pelos artistas da terra.

Ele enalteceu o legado deixado por Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Genival Lacerda, Jackson do Pandeiro, Accioly Neto, Trio Nordestino, João Silva, Arlindo dos 8 Baixos e outros nomes que representam a cultura nordestina. O contato para shows de Roxinó do Nordeste e banda é pelo número (81) 9.9946-3758

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

Confira a entrevista com artista na íntegra no link do podcast

