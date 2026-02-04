Marron Brasileiro reafirma sua força artística no Carnaval pernambucano
Cantor e compositor se consolida como referência cultural ao unir poesia, identidade popular e presença constante na festa de Momo
O cantor e compositor Marron Brasileiro é um dos nomes mais respeitados da música popular pernambucana, com uma trajetória marcada pela força da poesia e pelo diálogo direto com o povo. Ao longo de 46 anos, construiu uma obra ligada às raízes culturais do estado, com destaque para o frevo, o maracatu e a música de rua. Durante o Carnaval, suas canções ganham ainda mais visibilidade, sendo presença constante em palcos, blocos e programações oficiais.
Para falar sobre o carnaval 2026, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor Marron Brasileiro, ela fala sobre o encontro do carnaval com o povo.
O Carnaval é o momento em que a música pernambucana se encontra com o povo na rua, e estar nos polos e no Galo é sempre uma emoção enorme.”
Marron Brasileiro tem destaque na cena musical pernambucana como um artista que traduz o espírito da festa, unindo crítica social, humor e identidade popular. Com décadas de carreira, ele atravessou gerações sem perder conexão com o público. Seu repertório faz parte da seleção musical do carnaval do Recife, associado à resistência cultural e à valorização da música autoral.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
Durante o carnaval do Recife, sua atuação se intensifica e reforça seu papel como voz ativa da festa, reafirmando sua importância cultural ao levar poesia e identidade popular nos principais polos espalhados pela cidade.