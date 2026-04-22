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CULTURA Projeto "Canjerê do Coco dos Pretos" leva cultura afro-brasileira à França Circulação em Sète reúne shows, oficinas e debates sobre saberes tradicionais com incentivo do Funcultura

A cidade de Sète recebe, entre os dias 5 e 11 de maio de 2025, a circulação internacional do projeto "Canjerê do Coco dos Pretos", na Gira do Mundo. A iniciativa integra a programação do Canjerê do Coco dos Pretos e conta com incentivo do Funcultura, por meio da Secretaria Estadual de Cultura. Com produção local da Associação Manalia, a proposta leva ao público francês experiências ligadas às tradições afro-brasileiras e indígenas.

Para falar sobre o projeto na turnê pela Europa, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e compositor Mestre Adriano Santos, que fala sobre a emoção da primeira turnê internacional e os 20 anos do grupo.

Pela primeira vez a gente vai para outro solo, atravessar o oceano e levar a nossa música, falar tanto dos pretos velhos, da música afro-indígena, e também são 20 anos que a gente tá comemorando”, afirma Adriano Santos



O projeto foi idealizado pelo grupo Coco dos Pretos, que reúne quase duas décadas de atuação na cena cultural pernambucana. A programação inclui apresentações do espetáculo “Adorei as Almas”, nos dias 8 e 11 de maio, com referências aos Pretos Velhos e Pretas Velhas.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Além dos shows, serão realizadas oficinas de percussão e rodas de diálogo ao longo da semana. Os encontros abordam temas como o uso das ervas, os itans dos Pretos Velhos e o apagamento das práticas culturais negras. A circulação propõe intercâmbio de saberes, valorização das tradições e reflexões sobre identidade e memória cultural em contexto internacional.

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