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CULTURA "Sábado no Paço" comemora a marca de 1,5 milhão de visitantes ao Paço do Frevo neste sábado (29) Para celebrar o feito, o local recebe show do grupo Pernambucaneando, a partir das 16h

Para celebrar a marca de 1,5 milhão de visitantes, o Paço do Frevo recebe show do grupo Pernambucaneando, neste sábado (29). O evento acontece às 16h, no terceiro andar do Paço do Frevo, batizado de Praça do Frevo.

O grupo Pernambucaneando, atração para o show deste sábado, promove desde 2018 um trabalho de valorização da música pernambucana, difundindo repertórios autorais e tradicionais para a manutenção, na memória coletiva, de compositores e intérpretes.

Bráulio de Castro, que receberá homenagem do grupo no evento, foi um dos fundadores do Pernambucaneando, junto à compositora, cantora e violonista Fátima de Castro, com quem foi casado por 30 anos e com quem gravou mais de 70 discos.

“Continuar esse trabalho é como estar com ele. Ele não está visível, mas está junto a mim. Cantar o nosso repertório, divulgá-lo, é, para mim, como se eu estivesse caminhando com ele. Então, não tem um tom choroso, eu não fico triste, fico feliz por estar fazendo o que ele mais amava”, conta Fátima de Castro.

Fátima estará no palco do Paço do Frevo integrando o coro de vozes femininas junto aos músicos, sob regência do Maestro Parrô Mello. Ela também dirá pequenos textos sobre toda essa constelação de artistas fundamentais para o Frevo.

Parte do repertório do show é origem da criação de Bráulio de Castro e Fátima de Castro, como os frevos “Banjo de Narciso”, “Sessenta Carnavais”, esse dedicado ao cantor Expedito Baracho (1935-2017), e “Oh Linda Laura”, feito para Laura Nigro (1908-2007), icônica foliã do Carnaval de Olinda.

SERVIÇO

"Sábado no Paço” com grupo Pernambucaneando

Sábado, 29/8, às 16h, no terceiro andar do Paço do Frevo. Acesso mediante ingresso do museu (R$ 10 e R$ 5, meia)

Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife. Horários: terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras. pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

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