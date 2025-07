A- A+

FREVO Sábado No Paço foca a performance do Frevo de Rua O evento acontece amanhã, sábado (26), contando com as participações da Orquestra Paranampuká e o grupo Brincantes das Ladeiras.

O Paço do Frevo promove nesse sábado (26), nova edição do projeto "Sábado no Paço", nesta edição com a performance "Frevo na Rua: a História de um Patrimônio da Humanidade", com a Orquestra Paranampuká e o grupo Brincantes das Ladeiras.

O Frevo, patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco e do Brasil pelo Iphan é um convite à celebração da vida e o Museu Paço do Frevo, é seu lugar máximo de expressão, sempre promovendo diálogo com outras expresões artísticas e culturais e com projetos que valorizam nosso ritmo, nossa dança e nossos artirtas.

Luciana Félix, diretora do Paço do Frevo, conversou com a âncora Patrícia Breda nesta sexta-feira (25) e destacou a importância do projeto.

"O Sábado No Paço acontece uma vez por mês e sempre traz essa união entre a música, a dança e os brincantes do ritmo. O Museu está com nova exposição, no terceiro andar, local onde acontece o evento deste sábado (26). É uma oportunidade para visitação da nova exposição e para aproveitar o sábado com a perfomance 'Frevo de Rua: a história de um Patrimônio da Humanidade," comentou Luciana.

O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 2025 o museu tem o papel de mantenedor do Nubank, Eletrobras e do Mercado Livre, o patrocínio do Instituto Cultural Vale e SulAmérica, com o apoio do Itaú, Grupo Globo e da White Martins.



SERVIÇO

Sábado no Paço – “Frevo na Rua: a História de um Patrimônio da Humanidade”

Data: 26 de julho (sábado)

Horário: 16h

Local: 3º andar do Paço do Frevo

Ingresso do museu: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife. Horários: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras. pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

