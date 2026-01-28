A- A+

TEATRO Baile das Artes celebra 30 anos de Baile Perfumado Evento no dia 6 relembra o filme que marcou a retomada do cinema pernambucano e revisitou o sertão a partir das imagens de Benjamin Abrahão

O Baile das Artes reune artitas pernambucanos para celebrar os 30 anos do filme "Baile Perfumado" e o encerramento do 32º Janeiro de Grandes Espetáculos. O evento acontece no próximo dia 6 e é promovido pela Associação de Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco, no formato presencial.

Para falar sobre as comemorações, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o produtor cultural e ator Paulo de Castro, ele fala sobre o objetivo do Baile das Artes e a homenagem aos 30 anos do filme Baile Perfumado.

É uma festa de juntar a classe artística com o povo para a gente brincar... Vamos trabalhar dessa vez para nós... É uma festa para marcar a gente celebrar... A nossa festa é uma festa em homenagem a 30 anos do Baile Perfumado presenteando os 30 anos desse filme que foi um espetáculo, que é ainda um espetáculo.” Explicou Paulo de Castro.

Dirigido por Paulo Caldas e Lírio Ferreira, o filme revisita o sertão a partir das imagens raras de Benjamin Abrahão. Único fotógrafo autorizado por Lampião, Abrahão registrou o cotidiano do bando em 1936. As imagens ganharam novo sentido seis décadas depois, ao integrar a narrativa do longa. Baile Perfumado marcou a retomada do cinema pernambucano após quase 20 anos sem produções.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A obra simboliza a resistência do cinema nacional e abriu caminho para uma nova geração. Reconhecido pela crítica, o filme venceu o Festival de Brasília em 1996 e integra a lista dos 100 melhores do país.

SERVIÇO:

Baile das Artes Ano I

Sexta , 06 de fevereiro às 20h30

Clube das Pás

Ingressos: @bailedasartespe

