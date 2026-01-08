A- A+

TEATRO L.A. Espaço Artístico leva musicais e reflexão social ao 32° Janeiro de Grandes Espetáculos Escola de artes cênicas de Candeias apresenta Wicked, Matilda e a cena Pataxó em diferentes palcos do festival

A L.A. Espaço Artístico e Cultural, escola de artes cênicas de Candeias, integra a programação do 32° Janeiro de Grandes Espetáculos com produções que cruzam teatro musical, dança e temas sociais. Nos dias 13 e 14 de janeiro, o Teatro de Santa Isabel recebe o musical "Wicked", "As Bruxas de Oz", com direção e adaptação de Luciana Alves. A montagem aposta em cenas de impacto, entre elas o esperado voo da personagem Elphaba.

Para falar sobre as 4 peças teatrais que fazem parte da programação do 32° Janeiro de Grandes Espetáculos, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a diretora da L.A. Espaço Artístico e Cultural, Luciana Alves e com os cantores/atores e bailarinos, Igor Valença, Betina Monteiro e Lipe Brandão. Sobre a responsabilidade de abordar temas regionais e sociais, Luciana Alves destaca a relevância de produzir a peça 'Patachó'.

É legal apresentar "Wicked", é legal apresentar "O Rei Leão", mas eu acho que também falar de temas que são super reflexivos no sentido de Nordeste, no sentido de povos de origem, eu acho que isso também é muito importante."

No dia 17, às 16h, o Teatro Samuel Campêlo será palco do musical "Matilda", também sob a direção de Luciana.

Encerrando a participação no festival, a escola apresenta a cena "Pataxó, Resistência e Sobrevivência". O espetáculo integra o projeto Cenas Curtas e tem duração de 15 minutos. A proposta é provocar reflexão sobre a luta e a permanência dos povos originários.

SERVIÇO

L.A. Espaço Artístico e Cultural

@la_espacoartistico_e_cultural

32° Janeiro de Grandes Espetáculos

7 de janeiro a 4 de fevereiro

PROGRAMAÇÃO

