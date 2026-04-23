A- A+

ESPETÁCULO Espetáculo transforma pontes do Recife em palco de histórias e dança "Às Pontes" une passado e presente em coreografias inspiradas em travessias icônicas da cidade, com trilha de artistas pernambucanos e apresentações nos dias 25 e 26 de abril

O Teatro Barreto Junior, no Pina, recebe o espetáculo "Às Pontes", nos dias 25 e 26 de abril, transformando a história da cidade em movimento por meio da dança. A montagem parte de quatro importantes travessias urbanas – as pontes Maurício de Nassau, 06 de Março, Boa Vista e Duarte Coelho – como eixo narrativo. Em cena, bailarinos se apresentam sobre plataformas que simulam essas estruturas, explorando linguagens que vão do clássico ao popular e contemporâneo.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a diretora do espetáculo Vanessa Sueidy, ela fala sobre as pontes como palco do dia a dia e da cultura,

Elas fazem parte da nossa história [...] elas respiram a nossa cultura, elas estão ali no carnaval, quando chega no Natal, ano novo [...] estão participando de tudo o ano inteiro”, afirma Vanessa Sueidy

O espetáculo abre com uma referência à construção da primeira ponte da cidade, evocando o episódio do Boi Voador, ligado a Maurício de Nassau. Com figurinos inspirados no século XVII, a coreografia destaca a diversidade social e cultural daquele período. Na sequência, a narrativa avança para o presente, com cenas que retratam encontros amorosos, ciranda, carnaval e o cotidiano nas pontes.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

SERVIÇO

Teatro Barreto Júnior

25 de abril (sábado) às 18h e 20h

26 de abril (domingo) às 17h e 19h

Ingresso: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Veja também