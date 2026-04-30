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LANÇAMENTO Vinícius Tavares lança primeiro EP e mistura ritmos do Agreste com música eletrônica "Zé do Cão - Cap. 01" chega nesta sexta-feira (1) com sete faixas que unem tradição popular, estética contemporânea e referências do Polo de Confecções de Pernambuco

O cantor, compositor e produtor Vinícius Tavares, natural de Toritama, lança nesta sexta-feira (1) seu primeiro EP, intitulado “Zé do Cão - Cap. 01”, pelo selo Facção de Arte, em todas as plataformas digitais. O trabalho reúne sete faixas que dialogam com diferentes linguagens musicais, misturando repente, samba, coco e música eletrônica. A proposta sonora é atravessada pela oralidade e pelo imaginário do Polo de Confecções do Agreste pernambucano, referência nacional na produção de vestuário.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor, compositor e produtor Vinícius Tavare, que fala sobre os desafios e o "milagre" de produzir música no interior.

É difícil, eu acho que todo mundo entende como é difícil ser do interior assim e tentar fazer uma produção bem feita. Por isso que eu considero que Zé do Cão é um milagre da música pernambucana mesmo”, afirma Vinícius Tavares

O projeto também investe em uma estética visual que dialoga com o território. O videoclipe, dirigido por Vinícius em parceria com a multiartista Virgínia Guimarães, foi gravado em Santa Cruz do Capibaribe e utiliza símbolos locais como elemento narrativo. Um dos cenários é uma parede com a bandeira do Brasil pintada em uma loja de aviamentos, ressignificada na proposta artística.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Na capa do EP, o artista apresenta uma releitura do Mateu do reisado do congo, figura tradicional que ganha novos contornos com referências visuais contemporâneas. O lançamento marca a estreia de Vinícius Tavares no formato de EP e aponta para uma produção que conecta tradição e experimentação.

SERVIÇO

Lançamento do EP “Zé do Cão - Cap. 01”, de Vinícius Tavares

Quando: sexta-feira (01)

Disponível nas principais plataformas de streaming (Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube Music)

Informações: @viniciustavaris

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